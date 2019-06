Bakondi: a kormány mindent megtesz az EU migrációs politikájának megváltoztatásáért

A magyar kormány a lakosság "széleskörű" felhatalmazása alapján mindent megtesz, hogy az Európai Unió migrációs politikája megváltozzon és az európai emberek biztonsága garantálható legyen - közölte a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerdán az M1 aktuális csatornán. Bakondi György fontosnak tartja, hogy a következő EU-s ciklusban minél határozottabb döntések szülessenek a külső határok védelméről, a kibocsájtó országok átgondolt támogatásáról, a probléma behozásának megszüntetéséről, és arról is, hogy a politikai menedékjogra nem jogosult embereket minél hatékonyabb eszközökkel lehessen kiutasítani az EU területéről.A nemzetállamok - felismerve az illegális migráció negatív hatásait a közbiztonságra és a lakosság mindennapi életére - védekezni kezdtek, rendőri erőket alkalmaznak, és a belépéskor lehetőséget keresnek a hadsereg bevetésére is - mondta.Példaként említette, hogy Horvátország három határátkelőhely térségét háromméteres vaskerítéssel zárta le, amellyel tömeges áttörési kísérlet esetén is meg tudja akadályozni az átjutást.Az európai uniós választáson azok a pártok szerepeltek jobban, amelyek a lakosság biztonságát és az illegális bevándorlás megfékezését tartják célnak - tette hozzá.Bakondi György kitért arra is, az elmúlt hetekben intenzívebb mozgás kezdődött a magyar-szerb határon, ezért újra katonákat rendeltek ki, hogy segítsék a rendőri állomány munkáját.A magyar kormány biztosítani tudja a megfelelő és hatékony határellenőrzést, és mindent megtesz, hogy a határon az ehhez szükséges létszám és eszközök meglegyenek - hangsúlyozta.