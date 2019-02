Bakondi: az EP-választás tétje, hogy meg tudjuk-e védeni Európát a bevándorlástól

Az európai parlamenti (EP-) választás legfőbb tétje, hogy meg tudjuk-e védeni Európát a bevándorlástól és a bevándorláspárti politikusoktól - jelentette ki Bakondi György , a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója újságíróknak hétfőn Budapesten.Bakondi György kiemelte: tavaly Magyarország több erőfeszítést is tett a biztonság szavatolására, és idén is folytatódik a biztonsági célú intézkedések végrehajtása.A főtanácsadó a 2018-as év nagy eredményének nevezte, hogy Magyarországon nincsenek szélsőséges közbiztonsági események, no-go zónák, és a belbiztonsági helyzet fenntartása szavatolható.Kifejtette: a migrációs helyzet egyik fontos kérdése a külső határvédelem, amely mellett Magyarország 2015 óta minden fórumon konzekvensen kiáll, és amelynek jelentőségét tavaly már az európai uniós bürokrácia és sok politikus is hangoztatta. Az olasz kormányzati intézkedések megmutatták, hogy a tömeges illegális migráció megállható a tengeri határszakaszon is, vagyis a megállíthatóság csak politikai akarat kérdése - mutatott rá.Közölte: a nyugat-balkáni útvonal fő irányai megváltoztak, a fő útvonal a korábbi Macedónia-Szerbia-Magyarország útirányról Macedónia-Szerbia-Bosznia-Hercegovina-Horvátország-Szlovénia útvonalra vagy Albánia-Montenegro-Bosznia-Hercegovina-Horvátország-Szlovénia útvonalra változott. Gyakori, hogy a törökországi indulást követően a bevándorlók nem a görög szigetek, hanem a török-görög szárazföldi határ felé indulnak - tette hozzá.Bakondi György kitért arra: 2018. januári becslések szerint 60 ezer illegális migráns tartózkodott a balkáni útvonalon, idén ugyanebben az időszakban 70 ezer a regisztráltak száma. A fő irányokat tekintve tavaly Spanyolországba 120 százalékos növekedést mutatva 62,5 ezren érkeztek, Olaszországba 23 ezren - ez 80 százalékos csökkenést jelent -, Görögországba pedig 32 ezren - sorolta.Mint mondta, tavaly csaknem ötezren kísérelték meg az illegális határátlépést Magyarország felé, közülük 4292 embert közvetlenül a határ térségében elfogtak, a többieket az ország más területén találták meg.Hangsúlyozta: az idén is folytatódik a biztonsági intézkedések végrehajtása, így a rendőrségi eszközpark megújítása, az infrastrukturális fejlesztések, aminek forrását egy csaknem 97 milliárd forintos program biztosítja.A főtanácsadó emlékeztetett: tavaly háromezer új státusszal bővült a készenléti rendőrség létszáma, átszervezték a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatalt. Magyarország az elmúlt három évben egymilliárd eurót költött határvédelemre, ebből 300 millió eurót fogadott el az Európai Bizottság, de az átutalás még nem történt meg - magyarázta.Bakondi György az intézkedések között említette a konfliktuszónák támogatását, a nemzeti jogalkotást, a menekültügyi szabályozás szigorítását.Kifogásolta, hogy míg az ENSZ globális migrációs csomagját 40 ország - köztük 9 uniós tagállam - nem fogadta el, az EU az elmúlt időben több erőfeszítést is tett annak beépítésére a kötelező jogszabályrendszerbe.A belbiztonsági főtanácsadó kérdésre közölte: idén eddig a magyar határon 815 embert fogtak el és tíz embert tartóztattak le embercsempészet alapos gyanúja miatt. Idén eddig 47-en nyújtottak be menekültkérelmet.A migrációs útvonalon aktivitás tapasztalható, és ha a horvát rendőri erők folytatják az erőfeszítéseiket, valamint a szlovén határőrizet sikeres, átterelődhet a forgalom más irányokba, például Románia felé - fejtette ki. Mint mondta, a magyar kormány figyelemmel kíséri az eseményeket és megteszi a szükséges intézkedéseket. A jelenleginél jóval nagyobb migrációs nyomásnak is ellen tud állni magyar határ - jelentette ki Bakondi György.