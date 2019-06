Bakondi: felerősödött az illegális migráció a balkáni útvonalon

Felerősödött az illegális migráció a balkáni útvonalon, az Országos Rendőr-főkapitányság legfrissebb statisztikája szerint a korábbi időszakban száz, jelenleg pedig kétszáz körül van a magyar-szerb határon hetente elfogottak száma - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerdán az M1 aktuális csatornán.



Bakondi György hozzátette: ez jól mutatja, hogy a baloldali-liberális köröktől érkező állítások, miszerint "nincs migráció és felesleges ezzel foglalkozni", nem igazak.



Azt mondta, a balkáni útvonalon a fő irány pillanatnyilag Bosznia, Horvátország, illetve Szlovénia, ahonnan az illegális bevándorlók a csoporttól leválva próbálkoznak a magyar határnál is. Változott az állampolgársági összetétel is: míg 2017-ig alapvetően szír, iraki nemzetiségűek jöttek, addig napjainkban jellemzően iráni, afganisztáni, pakisztáni és indiai bevándorlók érkeznek.



Megjegyezte: az eddig évek tapasztalatai azt mutatja, hogy a hatásértők mozgása a nyári időszak beköszöntével automatikusan megélénkül.



Bakondi György a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában kitért arra is, hogy a balkáni útvonal aktivitásának felerősödése összefügg a spanyol-marokkói irány ellenőrzésének szigorításával. A marokkói hatóságok idén 30 ezer afrikai határsértőt tartóztattak fel és 6 ezer embercsempész-szervezetet számoltak fel, jelenleg pedig napirenden van, hogy Spanyolország mellett az Európai Unió is finanszírozza a határőrizetet az országban - fűzte hozzá Bakondi György.