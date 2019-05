Békéscsabai malomtűz: egyelőre senki, még a tűzoltók sem léphetnek be az épületbe - fotók

Polgármester: később kezdődhet a kárfelmérés



Később kezdődhet meg a kárfelmérés a leégett békéscsabai István-malomban, egyelőre senki, még a tűzoltók sem léphetnek be az épületbe - közölte a megyeszékhely polgármestere szerdán sajtótájékoztatón.



Szarvas Péter (független) elmondta: leghamarabb csütörtökön kezdődhet meg a hatósági tűzvizsgálati eljárás, s ezzel párhuzamosan az úgynevezett állékonysági, statikai vizsgálat.



A szerda délelőtti "külső szemlélés alapján a falak stabilnak tűnnek", de végleges álláspontot csak a szakemberek vizsgálata alapján lehet kialakítani - jelezte Szarvas Péter, aki e két vizsgálat megállapításainak függvényében kívánja összehívni a békéscsabai képviselők rendkívüli közgyűlését.



A polgármester elmondta azt is, hogy a malomépület magánszemélyek tulajdonában áll, akikkel már egyeztetett.



A malom környezetének egy részét le kell zárni a közúti forgalom elől, s ehhez az egyik tulajdonos fel is ajánlotta a segítségét - közölte a polgármester.



A malom épülete helyi védelem alatt áll, vagyis a békéscsabai képviselő-testületnek megfelelő kompetenciája van az ingatlan további sorsát illetően - mondta Szarvas Péter.



Az egykori István-malom Békéscsaba belvárosában álló épülete kedden égett le. A lángokat - amelyek átterjedtek egy kisebb melléképületre is -, késő este sikerült körülhatárolniuk a tűzoltóknak.

Kormányzati segítségre számít Békéscsaba és térsége fideszes országgyűlési képviselőjeesetleges felújítása esetén.Herczeg Tamás szerdán rendkívüli sajtótájékoztatóján közölte: felvette a kapcsolatot Takács Árpáddal, a Békés Megyei Kormányhivatalt vezetőjével. A kormánymegbízott azt közölte vele, szakértőcsoport létrehozását kezdeményezte Békéscsaba önkormányzatával közösen annak érdekében, hogy megállapítsák, mekkora kár keletkezett, illetve egyáltalán felújítható-e a kiégett hatszintes épület. Ebben a bizottságban építészek, statikusok és műemlékvédelmi szakemberek is részt vesznek - ismertette a képviselő.Herczeg Tamás szólt arról is, hogy az ikonikus ipari műemlék magántulajdonban áll. A tulajdonosoktól megtudta, az ingatlannak van biztosítása, ám hogy mire terjed ki, arról nincsenek még pontos információi.A város egyébként a több éve üresen álló épület közösségi hasznosítását tervezte a tulajdonosokkal együttműködve. Herczeg Tamás az MTI-nek elmondta, hogy az épület új funkciójának megteremtése már eleve milliárdos nagyságrendű költséget igényelt volna.A keddi tűz után többen felajánlották anyagi segítségüket - folytatta -, egy magánszemély például 150 ezer forintot. A képviselő azt tervezi, hogy folyószámlát nyitnak a közösségi adományoknak. Erre a számlára ő maga 200 ezer forintot tervez befizetni - közölte.Herczeg Tamás végül elmondta, hogy a tűzeset miatt péntekre rendkívüli ülésre hívták össze a békéscsabai közgyűlést.