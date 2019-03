Benkő: a magyar ember soha nem akarta feladni függetlenségét

Kiemelte továbbá, az is 1848-nak köszönhető, hogy létezik önálló Magyar Honvédség. Napjainkban a Magyar Honvédség számára soha nem látott lehetőség nyílt meg: olyan önálló, erős honvédséget hoznak létre, amely nemcsak Magyarország, a magyar emberek, hanem Európa, s a nagyvilág számára is példaértékű

Benkő Tibor felidézte: a március 15-i nemzeti ünnep jelmondata, "A haza minden előtt". Ez Kölcsey Ferenc 1833-as gondolata, amikor még messze volt a forradalom. Ez is jelzi, hogy a magyar emberek, nemesek, egyszerű emberek, katonák gondolatában mindig ott volt a haza fogalma - fűzte hozzá. Kossuth Lajos is azt mondta, "a haza örök" - jegyezte meg a miniszter, hozzátéve: nemcsak a mostani hazát kell szolgálni, arra is gondolni kell, mi lehet, mi lesz a hazával.Benkő Tibor kijelentette: 1848 tavasza arról szólt, hogy a birodalomban élő nemzetek mennyire szerettek volna szabaddá válni, szabad országban, szabad emberként élni; a magyarok fegyvert is fogtak a szabadságért, a függetlenségért. Az, hogy a szabadságharc elbukott, nem jelenti azt, hogy a forradalom eszmeisége ne maradt volna meg. Enélkül az 1867-es kiegyezés sem jöhetett volna létre. A magyarok beírták magukat a világtörténelembe - hangsúlyozta a miniszter.- tette hozzá.Benkő Tibor azt mondta: 1848-nak még mindig megvan az üzenete a világban. Napjainkban el kell dönteni, hogy önálló nemzetek Európájában vagy "európai egyesült államokban akarunk élni" - fűzte hozzá. A miniszter szerint ez - ismerve az embereket, különösen a katonákat -, nem kérdés. Továbbra is küzdeni kell a nemzetek önállóságáért, amit 1848-ban kivívtak elődeink - hangoztatta Benkő Tibor, hozzátéve: olyan önálló, független Magyarországot kell megteremteni, ahol mindenki megtalálja békéjét és biztonságát. Az ünnepség végén a miniszter és Korom Ferenc, a Magyar Honvédség parancsnoka elismeréseket adott át azoknak a katonáknak és civileknek, akik tevékenységükkel segítették a magyar honvédelem ügyét.(leadképünk egy korábbi rendezvényen készült, fotó: MTI - a szerk.)