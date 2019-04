Benkő: Horvátország és Magyarország ugyanúgy tekint a biztonsági kihívásokra

Horvátország és Magyarország ugyanúgy tekint a biztonsági kihívásokra, köztük az illegális migráció helyzetére is - közölte a honvédelmi miniszter az M1 aktuális csatorna kedd reggeli műsorában.



Benkő Tibor, aki hétfőn fogadta a horvát védelmi minisztert, Damir Krsticevicet, a műsorban azt mondta: Horvátország is úgy látja, hogy "amit elődeink kiharcoltak", azt meg kell védeni. A déli fenyegetettség vonatkozásában a migrációs válság kezelését is egyaránt fontosnak tartják - tette hozzá.



A honvédelmi miniszter kiemelte: horvát kollégája megerősítette, hogy Horvátország területére jogtalanul, igazolatlanul nem léphetnek migránscsoportok. Horvátország hasonló módon látja a biztonsági kihívásokat és hasonló lépéseket is tesznek, mint Magyarország - közölte.



Benkő Tibor és Damir Krsticevic két dokumentumot írt alá: egy légtérrendészeti kormányközi megállapodást, valamint egy közép-európai többnemzeti hadosztály létrehozásáról szóló szándéknyilatkozatot.



A magyar miniszter az M1 műsorában kiválónak nevezte a két ország közötti védelmi együttműködést.



A légtérrendészeti megállapodással kapcsolatban a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című keddi műsorában azt mondta, az együttműködés alapja a közös bizalom, s az lehetővé teszi, hogy a két ország egymás légterében engedély nélkül hajthasson végre légtérrendészeti feladatokat. A magyarországi parancsnoksággal létrehozandó többnemzeti hadosztály létrehozásáról szóló szándéknyilatkozatot Horvátország elsőként írta alá.



Benkő Tibor megjegyezte, az elmúlt fél évben ezek mellett más megállapodásokat is kötött a két ország, ezek mind a térség biztonságának erősítését szolgálják.