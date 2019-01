Bértárgyalások - Négyezren sztrájkoltak a győri Audiban pénteken - fotók

Az Audi Hungaria Zrt. mintegy négyezer dolgozója vett részt pénteken 9 és 11 óra között a Audi Hungária Független Szakszervezet (AHFSZ) által meghirdetett kétórás figyelmeztető sztrájkban - tájékoztatta az AHFSZ elnökségi tagja az MTI-t. Szimacsek Tibor elmondta, hogy a dolgozók mindegyike felvette a munkát 11 órakor.



Az Audi Hungaria Zrt. kommunikációs osztálya az MTI érdeklődésére közölte, hogy termelési kiesést okozott a munkabeszüntetés, ez azonban a vevők ellátására nincs hatással.

A tárgyalásokat folytatják és arra törekednek, hogy mindenki számára elfogadható megállapodás szülessen a bérekről. Az Audi Hungaria Zrt. kommunikációs osztálya az MTI érdeklődésére közölte, hogy termelési kiesést okozott a munkabeszüntetés, ez azonban a vevők ellátására nincs hatással.A tárgyalásokat folytatják és arra törekednek, hogy mindenki számára elfogadható megállapodás szülessen a bérekről.

Az AHFSZ csütörtökön azért hirdette meg a demonstrációt, mert szeptember óta nem sikerül megállapodni a 2019-es bérekről.



Az Audi két év alatt húsz százalékos béremelést javasolt, szerdán pedig új tartalmi elemekkel kiegészített ajánlatot adott át az érdekképviseletnek, amely azt nem fogadta el.



Az érdekképviselet követelései tartalmazzák, hogy a bérmegállapodást egy évre rögzítsék, úgy, hogy az alapbéremelést kombinált béremelés alkalmazásával 18 százalékkal, de minimum 75 ezer forinttal emeljék meg. Ezen felül az alapbérbe a mozgóbér négy százalékát építsék be, kapjon minden munkavállaló egy hónapban egy teljes szabad hétvégét, a gyermekek és az életkor után járó szabadságokkal pedig a munkavállaló rendelkezhessen. A választható béren kívüli juttatás keretösszegét a jelenlegi 620 ezer forintról 787 ezer forintra növeljék, fejlesszék tovább a lojalitás bónuszt és vezessék be a jubileumi bónuszt.



Az AHFSZ-nek a honlapjuk szerint mintegy 7300 tagja van. A győri Audi mintegy 13 ezer embert foglalkoztat.

Korábban írtuk:

Péntek délelőtt kilenc és tizenegy óra között megtartották a kétórás figyelmeztető sztrájkot.

Két órás figyelmeztető sztrájkot hirdetett péntek délelőttre az Audi Hungária Független Szakszervezet (AHFSZ), miután a csütörtöki sztrájkbizottsági értekezleten egyhangúan elutasították az Audi Hungaria Zrt. bérajánlatát - közölte honlapján csütörtök este az érdekképviselet.A tájékoztató szerint a bértárgyaló delegáció átadta a munkáltatónak a sztrájkkövetelését és jelezte, hogy az teljes mértékben megalapozott és szakmailag alátámasztott. A sztrájkkövetelésben foglaltak szerint a bérmegállapodást egy évre szeretnék rögzíteni úgy, hogy az alapbéremelést kombinált béremelés alkalmazásával 18 százalékkal, de minimum 75 ezer forinttal emeljék meg. Ezen felül az alapbérbe a mozgóbér négy százalékát építsék be, kapjon minden munkavállaló egy hónapban egy teljes szabad hétvégét, a gyermekek és az életkor után járó szabadságokkal pedig a munkavállaló rendelkezhessen.A választható béren kívüli juttatás keretösszegét a jelenlegi 620 ezer forintról 787 ezer forintra növeljék, fejlesszék tovább a lojalitás bónuszt és vezessék be a jubileumi bónuszt. A tájékoztató szerint a szakszervezet megbízásából a hiteles pénzügyi beszámolók alapján gazdasági szakértők megvizsgálták a Volkswagen csoporthoz tartozó legfontosabb nyugat- és kelet-európai egységeknél 2017-ben regisztrált üzleti és bérekkel kapcsolatos mutatókat. Az elemzésekből kiderül, hogy a győri Audihoz képest a szlovákiai gyárban dolgozók átlagbérelőnye 28 százalékos, a csehországié 25 százalékos, a lengyelé közel 39 százalékos, a belga Audinál fizetett átlagbér pedig 3,6-szorosa a győrinek.Kitérnek arra is, hogy egy kérdőíves felmérés alapján a dolgozók a jelenlegi nettó jövedelmükhöz képest negyven százalékos növekedéssel éreznék a tisztes megélhetés tekintetében megbecsülve magukat. Kiemelték, hogy a munkatársak és a szakszervezet nem a németországi fizetések egy az egyben eléréséért harcol, hanem a kialakult jelentős lemaradás csökkentéséért. Az Audi Hungaria Zrt.-nél szeptember óta tartanak a bértárgyalások.Az Audi két év alatt húsz százalékos béremelést javasolt, szerdán azonban a korábbi ajánlathoz képest "közel azonos mértékű", új tartalmi elemekkel kiegészített ajánlatot adott át az érdekképviseletnek. A vállalatnál legutóbb 2017. január 26-án tartottak két órás figyelmeztető sztrájkot a megrekedt bértárgyalások miatt.