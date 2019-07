Beszélgetésekkel, filmvetítéssel, kiállítással készül a MANK Tusványoson

A fesztiválon Tehetséggondozás: a hátrányos helyzettől a sztárnevelésig címmel hallgathatnak az érdeklődők beszélgetést szerdán Bagi Iván Karinthy-gyűrűs magyar humorista, Lőrinczy György, a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) alelnöke, a Cziffra Művészeti Központ művészeti tanácsadó testületének tagja és Mező Misi, a Magna Cum Laude frontembere részvételével - olvasható a MANK közleményében.



Szerveznek kerekasztal-beszélgetést a magyar nyelvű színjátszás erdélyi helyzetéről is Kaszás Attila hagyatéka a határon innen és túl címmel. A beszélgetésen részt vesz Nemes Levente és Nagy Alfréd, a Sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház tagjai.



A MANK programjainak sorában csütörtökön láthatják a Keresztül-kasul az életen - dokumentumok Cseh Tamás pályaképéhez című filmet az érdeklődők a Magyar Teátrumi Társaság sátrában. Hanák Gábor filmösszeállításában az ismert és ritkán hallott dalok mellett zenész- és pályatársak archív felvételei, Bereményi Géza, Jancsó Miklós, Törőcsik Mari és a Dalnok emlékezései idézik fel az életút állomásait. A filmet a vetítés előtt Szemerei Péter, a Cseh Tamás Archívum vezetője mutatja be.



Tusványos keretében kedden tárlat nyílik a MANK szervezésében Plugor Sándor grafikus- és festőművész emlékére a sepsiszentgyörgyi Erdélyi Művészeti Központban. Szerdán és csütörtökön pedig közös alkotásra hívják a művészetkedvelőket: a szervezők a fesztivál egyik vendégházát borítják be vászonnal, hogy a látogatók együtt készíthessenek el egy közös óriás műalkotást.