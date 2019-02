Betörésekkel ütötte el az időt, amíg jött a következő vonat - A lakásban hagyott menetjegye buktatta le

A nyomozás adatai szerint M. Sándor vonattal akart Budapestre utazni, amikor egy kalauz leszállította Ebesen, mivel nem volt menetjegye. A férfi ekkor úgy gondolta, hogy miután megvette jegyét, nem száll vissza a vonatra, hanem lakásokba tör be - írja a police.hu A gyanúsított egy lakóház teraszajtaját benyomta, a lakásban különböző műszaki cikkeket, iratokat és egyéb értéktárgyakat az ott talált táskába pakolt, majd a menetjegyét hátrahagyva elhagyta a helyszínt. Ez nem volt elég a férfinak, aki ezt követően egy másik ingatlanba is be akart menni. Leszakította az ablakon lévő szúnyoghálót, majd csavarhúzóval be akarta feszíteni az ablakot, ami betört. Az ott lakók ezt meghallottáķ, ekkor a férfi elmenekült a helyszínről.A rendőrök széleskörű adatgyűjtést végeztek és a helyi vasútállomáson igazoltatták a 47 éves tiszavasvári lakost, akinél megtalálták az ellopott tárgyakat. A rendőrök a férfit elfogták, előállították és gyanúsítottként hallgatták ki, amely során elismerte a bűncselekmény elkövetését.Vele szemben a Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság lopás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatja a nyomozást.