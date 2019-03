Budapesten rendezik meg a közép- európai divathetet

A péntektől vasárnapig tartó eseményen meg lehet nézni majd a legutóbbi milánói divathéten részt vett nyolc magyar tervező ruháit is - hangzott el az M1 aktuális csatorna hétfői műsorában.



Bata-Jakab Zsófia, az eseményt szervező Magyar Divat és Design Ügynökség vezetője elmondta, hogy eddigi rendezvényeik sikerének és a februári milánói megjelenésnek köszönhetően nagy a nemzetközi érdeklődés az esemény iránt. A környező országokból és Milánóból is érkeznek vendégek a divathétre. Budapestre látogatnak az olasz mentorok és showroomok vezetői is, hogy megismerjenek további magyar márkákat is új együttműködési lehetőségek feltérképezéséhez.



"Ezek a cégek azok, akik összeköttetést tudnak adni a magyar tervezők és a nemzetközi piac között" - mondta, hozzátéve: abban bíznak, hogy minél több konkrét megrendelés érkezik és olyan üzleteket kötnek, amelyek megrendeléshez vezetnek.



Elmondta, hogy a Várkert Bazár előterében a tervezők prezentációkat tartanak, valamint ezen a helyszínen a három nap alatt a táska-, kalap és ékszerkollekcióval jelentkező kiegészítő-tervezők is bemutatkoznak. Hozzátette, hogy a divatbemutatók mellett az idén több kísérőrendezvényt is szerveznek Budapesten, amelyekre már hétfőtől várják az érdeklődőket.



Mint mondta, céljuk, hogy Budapest a divat régiós központjává váljon. A rendezvényről további információk a budapesti divathét weboldalán, Facebook és Instagram oldalán is megtalálhatók.