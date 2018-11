Chuck Norris: megtiszteltetés volt találkozni Orbán Viktorral

A múlt hétvégén Budapesten járt Chuck Norris és a felesége. A látogatás apropója a november 24-én megrendezett Cipősdoboz Gála volt, amit a Magyar Baptista Szeretetszolgálat szervezett. S ha már itt volt az amerikai akciósztár, Európa erős emberével, Orbán Viktorral is összefutott, sőt, a magyar kormányfő még egy körre is elvitte Chuck Norrist.Az amerikai színészlegenda pár napot töltött Budapesten, és láthatóan nagyon tetszett neki Budapest. A vizit utáni tweetjében pedig - többek között - azt is írta: megtiszteltetés volt a magyar miniszterelnökkel, Orbán Viktorral találkozni.A színész emellett köszönetet mondott a szervezőknek is.