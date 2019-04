Családban szeretne élni a magyarok többsége

A magyarok többsége családban szeretne élni és legalább két gyereket tervez - mondta a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért (KINCS) elnöke hétfőn Budapesten, a Családbarát fordulat Európában című konferencián, bemutatva az intézet egyik friss kutatását.



Fűrész Tünde - a KINCS és a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom által szervezett kétnapos tanácskozás nemzeti kezdeményezéseket bemutató részében - elmondta: a megkérdezett 18-45 éves magyarok többsége szerint az ideális gyerekszám több mint kettő, a megkérdezettek maguk is két vagy több gyereket terveznek, több mint felük pedig a következő öt évben szeretne is gyereket vállalni.



Fűrész Tünde kitért a februárban bejelentett hétpontos családvédelmi akciótervre, jelezve, a bejelentés után készült felmérésük szerint a 18-45 évesek 96,6 százaléka, a kisgyereket nevelők 98,6 százaléka egyetért az új intézkedésekkel. Ugyanekkor kérdezték meg az öt évnél fiatalabb gyereket nevelő anyákat, hogy öt éven belül terveznek-e újabb gyereket, és az egygyerekesek 71 százaléka, a kétgyerekesek 36 százaléka, a háromgyerekeseknek pedig a 18 százaléka válaszolt igennel a kérdésre - ismertette az adatokat a KINCS elnöke.



Kijelentette, ezek a válaszok jó kiindulási alapot jelentenek a demográfiai küzdelemben, a kormánynak pedig az a feladata, hogy minden, a gyerekek megszületése előtt álló akadályt elhárítson. A kormány 2010 óta azon dolgozik, hogy Magyarország családbarát országgá váljon, azóta sokat léptek előre, de tovább kell menni, hiszen a termékenységi arányszám jelenleg 1,49, azaz majdnem egy gyerekkel kevesebb születik a családokba a tervezettnél - jegyezte meg Fűrész Tünde.



Hozzátette, a cél nemcsak az, hogy megszülessenek a gyerekek, hanem az is, hogy minél nagyobb harmóniában nőhessenek fel, ehhez járul hozzá a stabilitást adó, komplex, célzott, ugyanakkor rugalmas magyar családpolitika, amely megadja a választás lehetőségét a családoknak.



Joanna Krupska, a lengyel Nagycsaládosok Szövetsége (Trzy Plus) elnöke előadásában beszámolt arról, hogy Lengyelországban kezdeményezésükre vezették be a nagycsaládosok kártyáját, amely az ország 20 ezer helyszínén kínál különböző engedményeket, lehetőségeket a három vagy több gyermekeket nevelőknek.



Hangsúlyozta, a kártya segít a nagycsaládosok életminőségének és megítélésének javításában, és hasznos eszköze a kedvezőtlen demográfiai folyamatok visszafordításának.



Stéphane Buffetaut, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, valamint a francia Thomas More Intézet irányító testületének tagja arról beszélt, hogy az Európai Unió új családtámogatási programok kidolgozása helyett elsősorban a bevándorlással kívánja kezelni a demográfiai és munkaerőpiaci problémákat.



Mindez azonban nem kedvez a különböző a nemzetállamok természetes fejlődésének - tette hozzá, hangsúlyozva, a magyar kormány családpolitikája ezzel szemben valódi problémákra ad jó válaszokat, például az otthonteremtés és a nagycsaládosok autóvásárlásának segítésével.



