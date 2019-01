Családi tragédia Káptalanfán: ketten meghaltak, két sérült továbbra is életveszélyben van - fotók

Továbbra is életveszélyes állapotban van a káptalanfai lövöldözésben megsérült nő és gyermekkorú testvére. A Veszprém megyei településen élő családra csütörtök éjjel támadt rá a nő osztrák élettársa, aki a lelőtte a családfőt, majd önmagával is végzett. A támadásban a 22 éves nő anyja és másik húga is megsebesült.



A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivőjének pénteki tájékoztatása szerint az 57 éves bécsi férfi csütörtök este jelent meg tőle hazaköltözött élettársa szüleinek káptalanfai otthonánál, ahol előbb szóváltásba keveredett a lakókkal, majd tüzet okozott és rálőtt a családtagokra.



Aradi Virág elmondta: a támadásban a nő 52 éves édesapja a helyszínen meghalt, az osztrák férfi 22 éves élettársa és 3 éves húga életveszélyesen megsérült, 40 éves édesanyjuk súlyos sérüléseket szenvedett. Egy másik, 6 éves lánytestvérük a tűzben sérült meg, őt a mentők a helyszínen ellátták.



Tamás László János, a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórház főigazgatója az MTI kérdésére közölte: a 3 éves kislányt életveszélyes koponyasérüléssel szállították intézményükbe, ahol koponyacsonttörés, agyzúzódás és koponyaűri vérzés miatt operálták. Jelenleg a gyermekintenzív osztályon gépi lélegeztetés mellett kezelik, állapota továbbra is életveszélyes.

A 22 éves élettársat a mentők a szombathelyi Markusovszky Egyetemi Oktatókórházba vitték. Káldy Zoltán orvosigazgató péntek délelőtti tájékoztatása szerint a nő állapota súlyos, életveszélyes, de jelenleg stabil, az intenzív osztályon ápolják.



Dávid Gyula, a veszprémi Csolnoky Ferenc Kórház főigazgatója péntek délelőtt azt mondta: a Veszprémbe szállított 40 éves nőt az éjszaka folyamán megműtötték, jelenleg stabil állapotban, az intenzív osztályon kezelik, de lőtt sérülései miatt további műtétekre lesz még szükség.



Az ügyben a rendőrség emberölés bűntett miatt indított eljárást.



Csordás Gáspár, Káptalanfa független polgármestere arról tájékoztatta az MTI-t, hogy a tizenegy gyermekes család Káptalanfán élt.



