Családvédelmi akcióterv: ezek a pontok lépnek hatályba július elsején

A hétpontos családvédelmi akcióterv négy pontja: a babaváró támogatás, a csok kiterjesztése, a hitelelengedésre vonatkozó szabályozás, valamint a nagycsaládosok autóvásárlási támogatása lép hatályba július 1-jén - közölte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Budapesten, sajtótájékoztatón.A bölcsődefejlesztési program - a jelenlegi 50 ezer férőhely 70 ezerre bővítése - hosszabb távra szól, a nagyszülői gyed és a négygyermekes édesanyák szja-mentessége pedig január 1-jétől lesz elérhető - tájékoztatott, hozzátéve, hogy a kormány, ha lehetséges, már pénteken, de legkésőbb jövő kedden benyújtja a szükséges törvénymódosítási javaslatokat az Országgyűlésnek.Gulyás Gergely hangsúlyozta, a kormány célja, hogy javuljanak a demográfiai folyamatok. Míg a szocialista-liberális kormányok családellenes politikájának következményeként a demográfiai helyzet soha nem látott mélységbe zuhant, addig az Orbán-kormány a családtámogatási rendszer átalakítása mellett döntött, a fenntartása pedig stratégiai cél - mondta, kijelentve: a statisztikák azt igazolják vissza, hogy a gyermeket vállaló családok ma jobban élnek, mint 2010-ben.A falusi csokkal kapcsolatban is döntött a kabinet - folytatta a miniszter -, és a korábban ismertetettnél kedvezőbben határozta meg a települési kört, így minden olyan kistelepülés, szám szerint 2373, részt vehet a programban, ahol csökkent a népesség (nem csak azok, ahol a népességcsökkenés az átlagosnál nagyobb mértékű). Az indokolatlan áremelkedések elkerülése érdekében arról is határoztak, hogy lakásvásárlásra a 10 millió forintos összeg legfeljebb fele fordítható, a másik fele pedig felújításra, bővítésre. Felső négyzetméterkorlát nincs - tette hozzá.A cél a falvak elnéptelenedésének elkerülése, a falusi életforma népszerűsítése - erősítette meg.A szakképzési programot illetően közölte: sikeres volt a német modellt átvéve bevezetett rendszer, de további lépésekre van szükség. A vállalkozói érdekképviseletekkel egyetértésben alkottak tervet a szakképzés kibővítésére és megerősítésére, hogy minél több fiatal rendelkezzen egyszerre szakmával és érettségivel - magyarázta. Hozzátette: az osztrák rendszer számtalan elemét vettek át, és aki 14 évesen úgy dönt, hogy majd az érettségi mellett szakmát is szerez, az ösztöndíjra számíthat az államtól.Magyarországon a munkavállalás felső határa ötmillió ember, jelenleg 4,5 millió munkavállaló felett vagyunk, de vendégmunkások tömegére nincs szükség - mondta.Azzal kapcsolatban, hogy a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a lakásvásárlási illeték mentességi határának felülvizsgálatát javasolta, Gulyás Gergely azt közölte: nincs kormánydöntés a kérdésben, de áttanulmányozzák majd a jegybank versenyképességi tervét. Hozzátette: az MNB és a Pénzügyminisztérium versenyképességi javaslatcsomagja kölcsönösen jó, de más-más időhorizontról szól.Egy másik kérdésre arról is beszélt, ma nem fogadna nagy összegben jövő évi szja-csökkentésre.A Magyar Posta vezetőinek fizetését firtató felvetésre a Miniszterelnökség vezetője azt felelte: a kormányfő utasítása alapján aki az állami szférában dolgozik, az minden juttatással együtt sem kaphat havi 5 millió forintnál többet.Az Országos Széchényi Könyvtár esetleges költözését úgy kommentálta: először a Budavári Palota funkciójáról kell dönteni, és ha ebből következik valami a könyvtárra nézve, akkor arról beszámolnak majd, de nincs kormánydöntés a költözésről.A Liszt Ferenc-repülőtérre érkező, illetve onnan felszálló gépek okozta zajszennyezéssel kapcsolatban a politikus úgy fogalmazott: a kormány szerint Tarlós István főpolgármester ebben az ügyben is sikerrel fog járni. Közölte: zajlanak az egyeztetések, hogy a környéken élőket ne zavarják a fel- és leszállások. Az is egy alternatíva, hogy éjfél és reggel 6 óra között teljes repülési tilalom vonatkozzon az utasszállító gépekre - jegyezte meg.Azt is mondta ugyanakkor, hogy a legnagyobb bajok - így például a repülőtéri utasforgalom kiszolgálásának állapota - abból a politikai felelőtlenségből származnak, hogy a szocialisták eladták a repteret is.Az amerikai harci gépek esetleges vásárlását firtató kérdésre Gulyás Gergely azt válaszolta: a szükséges kapacitások megvannak, a magyar légtér védelme a Gripenekkel maximálisan biztosított.Az egri ellenzék közös polgármester-jelölésére úgy reagált: ami Egerben létrejött, az az elvtelenség és az önfeladás koalíciója. Hozzáfűzte, azok, akik korábban a legdurvább dolgokat mondták egymásról, most "egy elvtársi ölelésben lettek eggyé".Szintén kérdésre a miniszter minimálisnak nevezte annak az esélyét, hogy még az idén megnyíljon a Sorsok Háza. Akkor lesz Sorsok Háza, ha a kérdésben békét lehet teremteni - jelentette ki.