Deutsch: meg akarják büntetni Magyarországot, mert nem akar befogadni migránsokat

A politikus pénteki budapesti sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy az EP két abszurd, felháborító döntést is hozott a napokban. Egyrészt úgy döntött, hogy a 2021-27 közötti uniós költségvetési időszakban a jelenlegi mértékhez képest megháromszorozza - 1,8 milliárd euróra, azaz mintegy 600 milliárd forintra emeli - azt a forrást, amelyből "a Soros György hálózatához tartozó álcivil" szervezetek támogathatók. Mindezt azért, hogy a bevándorlást szervező munkájukat minél jobb anyagi körülmények között végezhessék. Eközben a regionális fejlesztésre és az agrártámogatásra szánt pénzeket radikálisan csökkentenék - jelezte.



Másrészt az EP elfogadott egy olyan javaslatot is - folytatta Deutsch Tamás -, amely az uniós forrásokkal történő költségvetési zsarolás lehetőségét teremti meg az Európai Bizottságnak. Azokban a tagállamokban, amelyekben a jogállamiság érvényesülésével kapcsolatban rendszerszintű probléma merül fel, egy európai bizottsági eljárásban olyan határozatot lehetne hozni, amellyel az uniós források visszavonhatók - ismertette a tervet.



Ezt úgy értékelte: ez megint csak egy "ürügy", a döntés mögött ugyanis az a tényleges politikai szándék áll, hogy a bevándorlásellenes országokat rávegyék álláspontjuk megváltoztatására.



A Fidesz EP-képviselője kijelentette: a bevándorláspárti magyar ellenzék EP-képviselői támogatták ezt a Magyarországot is zsaroló előterjesztést, szándékosan ártva ezzel a hazájuknak.



Nyomatékosította, hogy a magyar kormányzat mindent meg fog tenni ilyen jogszabálytervezetek elfogadása ellen.



Deutsch Tamás szerint egyre indulatosabbak, kapuzárás előtti pánik jellemzi az európai és a magyar bevándorláspárti politikai erőket, mert nem tudják tudomásul venni, hogy vannak olyan országok, amelyek nemet mondtak a bevándorlásra.



A bevándorláspártiak hadjáratszerű politikai akciókat kezdenek azokkal szemben, akik nemet mondanak a tömeges illegális bevándorlásra - fogalmazott, kijelentve: Brüsszel bevándorláspárti politikai vezetői és a "Soros-hálózat" továbbra is rá akarják erőltetni a tömeges illegális migrációt az Európai Unió tagállamaira.



Sorozatban születnek olyan európai bizottsági javaslatok és európai parlamenti döntések, amelyek szervezetté akarják tenni, legalizálni akarják a migrációt, meg akarják nyitni az EU kapuit több tízmillió gazdasági bevándorló előtt, a migránsvízum bevezetésével pedig szabad utat kívánnak adni az EU-ba irányuló törvénytelen bevándorlásnak - fejtette ki a fideszes EP-képviselő.