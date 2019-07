Deutsch Tamás: az EB új elnöke tegyen meg mindent a bevándorlás megállításáért

Az Európai Unió külső határainak megvédésével a bevándorlást meg kell állítani, az uniós szerződésekben rögzített módon a nemzeti identitást tiszteletben kell tartani, és a közép-európai országok uniós támogatási forrásainak mértékét fenn kell tartani - jelentette ki Deutsch Tamás fideszes EP-képviselő Strasbourgban, az Európai Parlament (EP) plenáris ülésén kedden.A képviselő Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság (EB) elnöki posztjának várományosával folytatott EP-vitában felszólalva hangsúlyozta, hogy az Európai Bizottság új elnöke csak akkor jár el helyesen, ha mindent megtesz az unió külső határainak megvédése érdekében.A tömegessé vált illegális migráció súlyosan fenyegeti az európai polgárok biztonságát, a békés hétköznapokat, a hagyományos európai életformánkat - szögezte le."Az Európai Bizottság új elnökétől azt várjuk, hogy ismerje el és támogassa az unió külső határait megvédő országok erőfeszítéseit" - fogalmazott.Deutsch Tamás az Európai Unióról szóló szerződést idézve arra emlékeztetett, hogy "az elmúlt években az Európai Parlament baloldali, bevándorláspárti többsége minden eszközzel, a szerződés 7-es cikke szerinti eljárással is" a tagállamok egyenlőségét, valamint nemzeti identitását rögzítő jogokat akarta felszámolni."Az várjuk, hogy a szerződések őreként tevékenykedő testület vezetőjeként mindent tegyen meg a nemzeti identitás és a tagállamok alkotmányos szuverenitásának maradéktalan tiszteletben tartása érdekében" - húzta alá.A néppárti képviselőcsoport magyar delegációjának vezetője arra is felhívta az elnökjelölt figyelmét, hogy a regionális fejlesztési, valamint az agrártámogatási és vidékfejlesztési források "nem könyöradományok az unió jelenleg még kevésbé fejlett tagországainak, régióinak, az ott élő polgároknak, hanem az unió működésének egyik alapvető célját, a területi kohézió elérését szolgáló befektetések".A képviselő kijelentette, azt várja az Európai Bizottság új elnökétől, hogy az unió következő hétéves keretköltségvetése ne büntesse, hanem támogassa az átlagánál nagyobb ütemben fejlődő, gyorsabban felzárkózó, a szegénység visszaszorítása érdekében komoly erőfeszítéseket tevő közép-európai tagállamokat, a V4-országokat.Győri Enikő fideszes EP-képviselő írásbeli hozzászólásában kijelentette, Ursula von der Leyen európai bizottsági elnökké választásával esély van egy új kezdetre, hogy minden tagállamot egyforma mércével mérjenek, és tiszteletben tartsák a tagállamok alkotmányos identitását.A képviselő arra kérte a jelöltet, utazzon mielőbb Magyarországra, akarja megérteni a magyar valóságot, és ne hagyatkozzon mások értékítéletére."Azt kérem, legyen a szabadságunk őre. Lehessen másképp gondolkodni, hinni a konzervatív értékekben. Lehessen büntetlenül szót emelni az európai civilizáció és kultúra megőrzése érdekében" - fogalmazott a képviselő.Cseh Katalin, a Momentum Mozgalom EP-képviselője felszólalásában kijelentette, meg kell változnia annak, hogy "az Európai Unió nem vesz tudomást Orbán Viktor magyar miniszterelnök populizmusáról". Fel kell lépni azok ellen, akik az unió szétverésén dolgoznak, biztosítani kell azt, hogy az unió egységes, virágzó és biztonságos, az értékek uniója legyen - emelte ki.Valódi változásra, és olyan vezetésre van szükség, amely nem fél megvédeni az európai demokráciát, a jogállamiságot - húzta alá a képviselő.Gyöngyösi Márton, a Jobbik EP-képviselője felszólalásában kijelentette: az, hogy a bizottsági elnökjelölt az Európai Parlament meghallgatásán vesz részt, azt jelenti, hogy az Európai Unió vezetői nem tanultak korábbi hibáikból, és semmibe vették az EP csúcsjelölti rendszert érintő döntését."Az európai polgárok nagyon csalódottak. Hitelesebb, demokratikusabb, átláthatóbb Európai Uniót szeretnének. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy mint bizottsági elnökjelölt, személye elfogadhatatlan" - tette hozzá a képviselő.Ujhelyi István szocialista EP-képviselő az egyik közösségi oldalon közzétett nyilatkozatában kijelentette, támogatja Ursula von der Leyen programját, azonban továbbra is ellenzi kiválasztásának módját.