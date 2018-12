Dömötör: Brüsszelben be akarják tiltani a magyar kormány kampányát - videó

Brüsszelben be akarják tiltani a magyar kormány által indított kampányt - mondta Dömötör Csaba , a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára egy, a kormány Facebook oldalára feltöltött videóban.Ismertetése szerint a kormány megbízásából egy plakátos kisteherautó járta Brüsszel utcáit, amellyel a bevándorlási politika következményeire akarták felhívni figyelmet. Ezek között arra is, hogy bár Guy Verhofstadt, a Liberálisok és Demokraták Szövetsége európai parlamenti frakciójának vezetője szerint nincs bevándorlási válság, már több százan haltak meg terrortámadásokban Európában.Az államtitkár azt mondta, szerdán rendőrök állították meg a kisteherautót, és arra "kényszerítették" a sofőrt, hogy szerelje le a feliratot, erről pedig nem lehetett felvételt készíteni."Brüsszelben tehát cenzúra van, a kormány kampányát be akarják tiltani" - szögezte le Dömötör Csaba hozzátéve, hogy ez elfogadhatatlan, mivel a plakátos autó a véleménynyilvánítás jogszerű és fontos eszköze.Elfogadhatatlannak nevezte, hogy Guy Verhofstadt elmondhatta a véleményét, de "nekünk magyaroknak, meg akarják tiltani". Ragaszkodunk ahhoz, hogy a magyarok véleménye is megjelenjen a vitában - jelentette ki az államtitkár.November elején az európai liberálisok indítottak teherautós kampányt Brüsszelben. A hirdetőtáblán Orbán Viktor fényképe volt látható, valamint a következő angol nyelvű felirat: "Először elteszi a pénzünket, majd le akarja rombolni Európát". A mobil óriásplakát másik oldalán magyar nyelvű volt az üzenet: "Kezdetben csak a pénzünkre utazott. Most Európa egysége a tét!"