Dömötör Csaba: Brüsszel elhallgatja a bevándorlást ösztönző terveket

Brüsszel a bevándorlást ösztönző javaslatokat elhallgatja, a központosított menekültügy tervével pedig kiszolgáltatná Magyarországot a migrációnak - mondta a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorában a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára.



Dömötör Csaba kiemelte többek között, hogy januárban az EU 60 ezer migránsnak küldött utalást a nekik kiosztott 30 ezer bankkártyára, a német kancellár pedig többször is említette, hogy a nemzeti jogkörök gyengítésével jár az uniós határvédelmi ügynökség megerősítése.



A Frontex - tette hozzá - a tervezett 10 ezer fős állománnyal sem tudná megvédeni a határokat, de a brüsszeli vezetés nem is határvédelemben, hanem "határmenedzsmentben" gondolkodik. A tájékoztatási kampányban a kormány arra is fölhívja a figyelmet, hogy az Európai Parlament 570 milliárd forintnyi támogatással növeli a bevándorlást támogató szervezetek juttatásait uniós közpénzekből - közölte. Dömötör Csaba megjegyezte, hogy a menekültkérdés az Európai Néppártot is megosztja, mivel tagjainak egy része a migrációt egységesen támogató baloldali és a liberális pártokhoz igazodna.



Az államtitkár ezért a "megfelelési kényszer" mérséklését és a kereszténydemokrata értékek erősítését szorgalmazta a jobboldali pártszövetségen belül. Megdöbbentőnek nevezte egyúttal, hogy egyes külföldi vélemények az afrikai túlnépesedésre hivatkozva tartják károsnak a családvédelmi akciótervet, vagyis a családpolitikát a bevándorlással akarják összekapcsolni.



A kormány a migráció helyett az itt élő családokat támogatja, ezért néhány héten belül a falusi csok részletszabályait is kidolgozza - jelentette be Dömötör Csaba. A tervek szerint az egy gyermek után járó 600 ezer forintos, a két gyermek után járó 2,6 millió forintos, valamint a harmadik és a további gyermekek után járó 10 millió forintos támogatást használt ingatlan vásárlására, bővítésére és felújítására is fel lehetne használni az 5 ezer fősnél kisebb települések közül ott, ahol 2003 óta az országos átlagnál erőteljesebben csökkent a lélekszám.



Az államtitkár szerint az intézkedések jól illeszkednek a Magyar falu programba és kiegészítik a nemrég bejelentett családvédelmi akciótervet. A gyermekvállalás támogatásával - mint fogalmazott - Magyarország hosszú távú jövőt szeretne a Kárpát-medencében, és visszautasítja az európai elit önfeladó gondolkodását.