Dunai hajóbaleset - Megcáfolt a rendőrség, hogy cserbenhagyás és elsősegély elmulasztása miatt is nyomoznak

A sajtóhírekkel ellentétben csak egy bűncselekmény miatt hallgatták ki gyanúsítottként a dunai hajószerencsétlenségben a szállodahajó kapitányát - közölte a rendőrség csütörtökön a honlapján.Tudatták: a Budapesti Rendőr-főkapitányság a dunai hajóbalesettel összefüggésben egy bűncselekmény vonatkozásában közölt megalapozott gyanút a szállodahajó kapitányával, ez pedig a halálos tömegszerencsétlenséget eredményező vízi közlekedés veszélyeztetése vétség gyanúja.Újabb bűncselekmény, cserbenhagyás és elsősegélynyújtás elmulasztása miatt is nyomoz a május 29-én történt hajótragédia ügyében a BRFK-n felállított különleges nyomozócsoport, tudta meg a Magyar Nemzet A lap csütörtöki számában arról ír, hogy forrásai szerint a Hableány sétahajót hullámsírba küldő Viking Sigyn szállodahajó, bár visszatolatott a tragédia helyszínére, rövid idő után mégis távozott onnan.Ezután tolattak vissza, majd néhány másodperc után elhajóztak a Dunán felfelé.Amennyiben ez így történt, akkor a kapitány egyáltalán nem látta a katasztrófát, nem észlelte az ütközést - mutat rá a Magyar Nemzet cikke. Egyben kiemeli: a büntető törvénykönyv szerint ha a közlekedési balesettel érintett jármű vezetője a helyszínről eltávozik, mielőtt meggyőződne arról, hogy valaki megsérült-e, illetve az életét vagy testi épségét közvetlenül fenyegető veszély miatt segítségnyújtásra szorul-e, cserbenhagyást követ el.- jelezte a lap, amely az ukrán kapitány, Jurij C. védőjétől nem kapott reagálást a megkeresésére. Ennek hiányábanEz magyarázat lehet arra a fővárosi főügyészségi közlésre, miszerint a kapitány a katasztrófa után mobiltelefonjáról adatokat törölt - jegyzi meg.Jelenleg továbbra is egy gyanúsítottja van az ügynek, az ukrán kapitány. A halálos tömegszerencsétlenséget okozó vízi közlekedés gondatlan veszélyeztetésével gyanúsított Jurij C.,Ám a bírói gyakorlat szerint a közarányos büntetés feletti, öt-hat éves szabadságvesztésre lehet számítani - írja a Magyar Nemzet. Hozzáfűzi:. Ez újabb egy év szabadságvesztést jelenthet.A nyomozást a Fővárosi Főügyészség öt ügyészből álló különleges csoportjának irányításával a BRFK végzi, számos szakértő bevonásával. A BRFK-n a katasztrófa éjszakáján létrehozott különleges egység hatvan nyomozóját két-három fős csoportokra osztották, és így végzik a nyomozás részfeladatait.Külön csoport vizsgálja például a sértettekkel kapcsolatos részleteket. Az új büntetőeljárásról szóló törvény értelmében sértetti jogi képviselő léphet be már a nyomozás során az ügybe természetes és jogi személyek részéről is. A sértetti képviselők szerepe a kártérítési eljárások során értékelődik majd fel.A lap emlékeztet: a Hableány elsüllyesztésével okozott vagyoni és nem vagyoni károk miatt több száz milliós kártérítési perek következhetnek.