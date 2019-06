Dunai hajóbaleset - Megjutalmazzák a Hableány kiemelőit

Az ő hősies helytállásukat a dél-koreai egység parancsnoka és az ázsiai ország budapesti nagykövetsége éppúgy elismerte, mint a magyar állami vezetés és a közvélemény"

Megjutalmazzák azokat, akik részt vettek a május 29-én elsüllyedt Hableány sétahajó és a benne rekedt halottak kiemelésében a Dunából - értesült a Magyar Nemzet.A szombati lapszámban azt írták, hogyA Magyar Nemzet úgy tudja, hogy a jutalmazáskor kiemelten kezelik majd azokat, akik az életüket veszélyeztették a mentés során, azaz a búvárokat és közvetlen felszíni segítőiket.- fogalmaztak, hozzátéve, hogy 498-an vettek részt a műveletben.Sógor Zsolt, a Hableányt üzemeltető Panoráma-Deck Kft. sértetti képviselője a Magyar Nemzetnek kijelentette:A svájci tulajdonú vízi jármű személyzete nem jelezte előzési szándékát a Hableány személyzetének, még csak hangjelzést sem adott, és az előírt oldaltávolságot sem tartotta be - mondta.Mindezt a Viking Sigyn ukrán kapitányával szembeni gyanúsítás is tartalmazza. Jurij C.-t15 millió forint óvadék ellenében; jelenleg egy budapesti szállodában tartózkodik, lábán nyomkövetőt visel, és hetente kétszer jelentkeznie kell a rendőrségen.A Magyar Nemzet különböző forrásokból arról értesült, hogy, amelyek jó eséllyel csak a büntetőügy jogerős lezárása után érnek majd véget.A dél-koreai turistacsoport útját szervező iroda már az első napokban jelezte kártérítési igényét. Ugyanakkor a külföldi áldozatok hozzátartozói is kártérítésért indítanak majd pereket, a Hableány matrózának és kapitányának rokonai pedig már meg is bíztak ügyvédeket ebből a célból., ennek anyagi következményeivel együtt. A Magyar Nemzet úgy tudja, hogy az üzemeltető ki is fizeti majd az őt terhelő összeget, ám azt utána ráterheli a büntetőeljárásban elmarasztaltra, illetve a Viking Sigyn üzemeltetőjére.A Hableány kiemelésében az állami szereplők - Belügyminisztérium, Honvédelmi Minisztérium, Országos Mentőszolgálat, Műegyetem - mellett civil szervezetek, cégek is részt vettek. Számláikat állami költségvetésből fizetik majd ki, ám ezeket az összegeket vélhetően ugyancsak ráterhelik a felelősre. A becslés szerint több száz millió forintra rúg a kártérítési igény - olvasható a Magyar Nemzetben.A két hajó Budapesten a Margit hídnál május 29-én este ütközött össze, az egyik jármű - a Hableány nevű kirándulóhajó, fedélzetén kétfős magyar személyzettel és harminchárom dél-koreai turistával - elsüllyedt.