Dunai hajókatasztrófa: szombaton dőlhet el, hogy letartóztatják-e a szállodahajó kapitányát - videó a tragédiáról, fotók

Szijjártó Péter a helyszínre látogatott a dél-koreai külügyminiszterrel

Fotó: MTI

Szijjártó Péter a helyszínre látogatott a dél-koreai külügyminiszterrel

Szakértő: nem a Hableány fordult a Viking elé

A budapesti hajóbalesetről a címlapon tudósító újságot olvas egy dél-koreai Szöulban 2019. május 31-én.

Ügyvéd: úgy kell átalakítani a magyar szabályozást, hogy többet számítson az emberélet



A kártérítési ügyekben úgy kell átalakítani a magyar szabályozást, hogy többet számítson az emberélet - mondta péntek reggel az M1 aktuális csatornán Rónai Péter Egyesült Államokban élő magyar származású ügyvéd, aki a 2010-es, úgynevezett kacsahajó-baleset áldozatait képviselte.



Az ügyvéd a szerda este a Dunán elsüllyedt Hableány turistahajó kapcsán elmondta, a 2010-ben a philadelphiai Delaware folyóba veszett magyar fiatalok ügyében ötmilliárd forintnyi kártérítést ítéltek meg az Egyesült Államokban.



Ilyen mértékű kártérítésre Magyarországon nem számíthatnak a Hableány áldozatai - tette hozzá.



A törvényeket úgy kell megváltoztatni, hogy a cégek komolyan felelősségre vonhatók legyenek az ilyen ügyekben - hangoztatta Rónai Péter. Közölte, a szerda esti hajókatasztrófa ügyében tisztázni kell, hogy a Viking szállodahajó azóta őrizetbe vett ukrán származású kapitánya hibázott-e, mert ilyenkor a hajót üzemeltető cég nem vonható felelősségre.

A Duna budapesti szakaszán 2019. május 29-én, az esti órákban történt vízibaleset ügyében a nyomozó hatóság előterjesztése alapján a Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség indítványt tett a gyanúsított letartóztatására, mivel álláspontja szerint a terhelt jelenléte csak így biztosítható az eljárásban - tudatta közleményében a Fővárosi Főügyészség.A kényszerintézkedés kérdésében a Fővárosi Törvényszék illetékességi területén működő nyomozási bíró várhatóan a holnapi napon dönt.A magyar hatóságok minden tőlük telhetőt megtesznek a szerdai dunai hajóbalesetet követően a mentési munkálatok sikere, az eltűntek felkutatása és a baleset körülményeinek tisztázása érdekében - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Budapesten.A tárcavezető Kang Kjung Vha dél-koreai külügyminiszterrel találkozott, aki a szerdai hajóbaleset miatt érkezett Budapestre.Közös sajtótájékoztatójukon Szijjártó Péter kiemelte: nagyszabású műszaki előkészületek zajlanak, hogy a roncsot mielőbb felhozzák, de a nehéz és veszélyes körülmények e cél sikere ellen dolgoznak. Tegnap már volt egy búvármerülés, de a rossz látótávolság miatt lehetetlen volt megközelíteni a roncsot. A roncs hatméteres mélységben helyezkedik el, és a vízszint még mindig emelkedik, ezért speciális módszerekre és szaktudásra van szükség - közölte.Kifejtette: köszönet illeti a mentési és kutatási munkálatokban résztvevőket, és azokat a civileket, hajósokat, akik segítettek a baleset után a mentésben.Közölte: elhúzódó kutatásra kell számítani, a Dunának a balesettől délre eső teljes szakaszán zajlanak felderítési munkálatok. Együttműködnek a szerb hatóságokkal is, mert nem elképzelhetetlen, hogy rájuk is számítani kell az elkövetkező napokban - tette hozzá.A külügyminiszter elmondta: a roncsfeltáró munkálatok szervezése tekintetében Pintér Sándor belügyminiszter a TEK főigazgatóját, Hajdu Jánost jelölte ki a műveletek irányítására.Közölte: a pénteken megérkező koreai speciális egységekkel is együttműködnek, az osztrák speciális búváregység pedig már a helyszínen van. A koreai csoport és eszközeik bejuttatását könnyített és gyors eljárásban hajtják végre - tette hozzá.Megjegyezte: több cég, így a lengyel légitársaság és a budapesti repülőtér is felajánlotta segítségét.Elmondta: folyamatosan kapcsolatban állnak a koreai nagykövetséggel, ahogyan a két ország konzuli szolgálata is együttműködik.Szijjártó Péter arról is beszélt, hogy a baleset körülményeinek tisztázására nyomozást rendeltek el, és a bizonyítékok alapján felmerült a gyanú a szállodahajó kapitánya ellen, akit gyanúsítottként hallgattak ki, majd őrizetbe vettek. A gyanúsítás ellen a kapitány panasszal élt, de az őrizetbe vétel ellen nem - fűzte hozzá.A tárcavezető felidézte: a magyarok tudják, mit éreznek most a koreaiak, hiszen két és fél évvel ezelőtt történt a veronai buszbaleset, amely súlyos traumát okozott a magyaroknak.A külügyminiszter a magyarok nevében kifejezte részvétét és együttérzését a koreai nemzetnek, különösen az áldozatok családtagjainak, továbbá gyors felépülést kívánt a túlélőknek. Emellett együttérzésről biztosította az eltűntként nyilvántartott magyarok családját is.Kang Kjung Vha köszönetet mondott a magyar kormány és hatóságok munkájáért. Most azért küzdenek, hogy minden eltűntet megtaláljanak, ennek érdekében a kutatási területet is kiszélesítették - mondta. Hozzátette: a megtalált holttestek azonosításához minden segítséget megadnak.Hangsúlyozta: magyar kollégájával korábban meglátogatta a baleset helyszínét, és biztos benne, hogy mindent megtesznek az eltűntek megtalálásáért és a roncs kiemeléséért.A dél-koreai külügyminiszter részvétét fejezte ki a koreai és a magyar áldozatok hozzátartozóinak.A hatóságok jelenleg 21 személyt eltűntként keresnek a Duna teljes Lánchíd alatti magyar szakaszán. A Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság szakembereinek tapasztalatai szerint elhúzódó személykutatás várható.A kutatás szempontjából az is meghatározó, hogy a bajbajutott személy hol esett a folyóba, amennyiben a sodorvonalban került a vízbe, akkor rövid idő alatt nagy távolságot tehet meg. Azok, akik a süllyedéskor a hajótestben rekedtek vagy az alá szorultak, csak annak kiemelését követően kerülhetnek elő - közölték Van holttest, amire a XXII. kerület és a Csepel-sziget közt találtak rá a folyóban. térkép mellé azt is feltüntették, hogy mikor emelték ki az áldozatokat:Kiemelés időpontja: 22:35Kiemelés időpontja: 22:00Kiemelés időpontja: 22:20Kiemelés időpontja: 23:54Kiemelés időpontja: 23:27Kiemelés időpontja: 23:54Kiemelés időpontja: 22:15A kutatásban közreműködők a 9-11 km/h sebességgel áramló vízben és a Duna teljes Lánchíd alatti magyar partszakaszain továbbra is mindent megtesznek az eltűnt személyek felkutatása érdekében.Hozzátették: a hatóságok felháborodással vegyes mélységes szomorúsággal tapasztalják, hogy miközben munkatársaik esetenként saját életük kockáztatásával is az eltűntek felkutatásán fáradoznak, addig egyes, magukat szakembernek nevezők megkérdőjelezik reagáló képességüket, elhivatottságukat, hozzáértésüket. Lelkük rajta.A szerda esti dunai hajóbaleset következtében elsüllyedt hajótestet az eddigi merülések során - a körülményekre tekintettel - nem lehetett megközelíteni - közölte a Belügyminisztérium (BM) pénteken az MTI-vel.Közleményük szerint a fővárosban a Margit híd magasságában elsüllyedt termes személyhajó kiemelésével kapcsolatos feladatok irányításával Pintér Sándor belügyminiszter a Terrorelhárítási Központ (TEK) főigazgatóját, Hajdu János vezérőrnagyot bízta meg.A TEK - mintegy hatvan mérnök, hídépítő és vízügyi szakértő, magyarországi és külföldi búvárok bevonásával - továbbra is keresi azt a biztonságos megoldást, amellyel első ütemben vagy a hajótestet, vagy a nagy valószínűséggel a hajótestbe szorult embereket a felszínre lehet emelni.A lehetőségeket elvi modellkísérletekkel és gyakorlati tesztmerülésekkel is vizsgálják - olvasható a BM közleményében.Több nagy dél-koreai utazási iroda, közöttük a szerda este szerencsétlenül járt dél-koreai turistacsoport útját szervező Very Good Tour felfüggesztette meghatározatlan időre a városnéző túrákat a Dunán.A The Korean Times című lap úgy tudja, hogyA dél-koreai lap jelentése szerint a szerdai szerencsétlenség óta a Very Good Tournál sorozatban mondják le a foglalásokat, az új utasok száma pedig csaknem a felére zuhant.A The Korea Times idézte a dél-koreai utazási iroda egyik illetékesét, aki azt mondta, hogy, de megvárják amíg kiderül, hogy pontosan mi okozta a szerencsétlenséget. Az illetékes hozzátette: nincs még eldöntve, hogy az utazási iroda vagy a biztosító indít pert.Tagadja, hogy szabályt szegett volna a szállodahajó kapitánya, akit a szerdai dunai hajóbalesettel összefüggésben gyanúsítottként hallgattak ki a nyomozók. Erről a férfi ügyvédje tájékoztatta pénteken az MTI-t.A Parlamentnél szerda este történt balesetben legkevesebb heten meghaltak, 21 ember eltűnt. A baleset nem sokkal 9 óra után történt a Margit hídnál; a Viking szállodahajóval ütközött össze a jóval kisebb, dél-koreai turistákat szállító Hableány turistahajó, és másodpercek alatt elmerült. Hét embert a környező hajókon utazók mentettek ki, hét embernek pedig már csak a holttestét találták meg, mindannyian dél-koreai állampolgárok voltak.A szállodahajó 64 éves ukrán állampolgárságú kapitányát - kihallgatása után - őrizetbe vették és előterjesztést tettek letartóztatása indítványozására.A férfi ügyvédjei nevében M. Tóth Balázs azt közölte: megerősítik, hogy védencüket csütörtökön őrizetbe vették a rendőrök a tragikus hajóbalesettel összefüggésben. Védencük a gyanúsítással szemben panasszal élt, tagadja, hogy szabályt szegett volna vagy bűncselekményt követett volna el.Az ügyvéd közleményében úgy értékelt, a nyomozóhatóság részéről a gyanúsítás "idő előtti, jelenleg nem több egy elméletnél, az alapos gyanúhoz szükséges bizonyosság nem áll rendelkezésre a ténybeli információk alapján". Ilyen, az alapos gyanút megalapozó megállapítás akkor tehető, ha már megvannak a szakértői vélemények; most viszont a szakértők kirendelése még csak folyamatban van - jegyezte meg.Védencük 44 éve hajóvezető, a "Duna egyik legtapasztaltabb hajóvezetője", balesetet soha nem okozott - írta. A férfit megrendítette a baleset következménye, sajnálja, hogy a baleset elkerülésére nem volt módja, az áldozatok hozzátartozóinak részvétét fejezi ki - olvasható az ügyvédi közleményben.A magyar hatóságok minden tőlük telhetőt megtesznek a szerdai dunai hajóbalesetet követően a mentési munkálatok sikere, az eltűntek felkutatása és a baleset körülményeinek tisztázása érdekében - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Budapesten.A tárcavezető Kang Kjung Vha dél-koreai külügyminiszterrel találkozott, aki a szerdai hajóbaleset miatt érkezett Budapestre.Közös sajtótájékoztatójukon Szijjártó Péter kiemelte: nagyszabású műszaki előkészületek zajlanak, hogy a roncsot mielőbb felhozzák, de a nehéz és veszélyes körülmények e cél sikere ellen dolgoznak. Tegnap már volt egy búvármerülés, de a rossz látótávolság miatt lehetetlen volt megközelíteni a roncsot. A roncs hatméteres mélységben helyezkedik el, és a vízszint még mindig emelkedik, ezért speciális módszerekre és szaktudásra van szükség - közölte.Kang Kjung Vha köszönetet mondott a magyar kormány és hatóságok munkájáért. Most azért küzdenek, hogy minden eltűntet megtaláljanak, ennek érdekében a kutatási területet is kiszélesítették - mondta. Hozzátette: a megtalált holttestek azonosításához minden segítséget megadnak. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint Kang Kjung Vha dél-koreai külügyminiszter pénteken megtekintette a szerdai dunai hajóbaleset helyszínét.A budapesti hajóállomáson jelen volt még többek között Vargha Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium polgári hírszerzésért felelős államtitkára, Menczer Tamás, a tárca tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára, valamint Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője. Az eseményen részt vett a katasztrófavédelem két tábornoka és a dél-koreai nagykövetség néhány munkatársa is.A közölt videófelvételek világossá tették, hogy a Hableány sétahajó nem fordult be a Viking szállodahajó elé, hanem a nagyobb jármű ütközött neki a kisebbnek szerda este - mondta Bencsik Attila , a Magyar Belvízi Fuvarozók Szövetségének elnöke péntek reggel az M1 aktuális csatornán.Az elnök szerint a Hableány nem a saját irányváltoztatása miatt fordult keresztbe, hanem azért, mert a Viking nekiütközött, majd maga alá gyűrte és felborította.Hangsúlyozta, a hajókon lévő helymeghatározó műszerek segítéségével, illetve szabad szemmel is látniuk kellett egymást.Elmondta azt is, a nagyobb hajó valószínűleg magához szippantotta a kisebbet, amit alátámaszt, hogy a Margit híd pillérei között haladtak el éppen, ahol a sodrás erősebb, és közel voltak egymáshoz.Erre - tette hozzá - fel lehetett volna készülni, s egyértelmű az is, hogy a szállodahajónak lassítania kellett volna, és meg kellett volna várnia míg a Hableány elhalad a híd alatt.A transponderek felvételei alapján ki fog derülni, hogy be volt-e kapcsolva a hajókon a rádió, és használták-e ezeket.Nem lehet kizárni annak a lehetőségét sem, hogy elromlottak a helymeghatározók a hajókon, ezért nem látták egymást, de ennek nagyon kicsi a valószínűsége - válaszolta a műsorvezető kérdésére Bencsik Attila.A Hableány az ütközés után nagyon gyorsan, hét másodperc alatt elsüllyedt. Ennek okai között szerepelhet, hogy a szállodahajó orra nem klasszikus hegyes hajóorr, hanem egy, a jármű hossztengelyére merőleges homlokfal. Ez azzal járt, hogy a Hableány nem tudott jobbra, vagy balra kitérni, hanem felborult. Miután felborult, a víz nyomása és a szállodahajó mozgási energiája a víz alá lökte a sétahajót - értelmezte a történteket Bencsik Attila.Továbbra is nagy erőkkel keresik a szerdai dunai hajóbalesetben eltűnt 21 embert, a hét túlélő közül már csak egy van kórházban.nek eddig hét halálos áldozata van. A rendőrség azt közölte, hogy elhúzódó kutatásra készülnek a Duna Lánchíd alatti teljes magyar szakaszán.Több hírportál arról írt, hogy egy búvár csütörtök este néhány percre lemerült a roncshoz.Dél-koreai turisták esti sétahajózáson vettek részt a Dunán Budapesten idegenvezetőikkel. Hajójuk - fedélzetén 33 dél-koreai turistával és a kéttagú magyar személyzettel - egy nagyméretű luxushajóval ütközött össze és elsüllyedt a Margit hídnál. A szállodahajó kapitányát őrizetbe vették.