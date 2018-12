Egy valódi rendőr őszinte vallomása a tüntetésekről

"A sok kamuoldalon megosztott, állítólagos rendőr ezer sebből vérző kamulevele után következzen egy valódi rendőr, valódi véleménye" – így kezdődik az a Facebook-bejegyzés, amelyet egy egyenruhás tett közzé a Facebookon. Az írás arra a hamis bejegyzésre reagál, amelyetközleményében –Azáltal felfedezett múlt heti bejegyzést teljes terjedelmében közöljük:"Folyamatosan terjed rólunk a hazugság a különböző kamu oldalakon, meg egyes pártpolitikai lobbik csoportjaiban, posztjaikban. Pedig a valóság teljesen másképp néz ki. Különböző kamuoldalak azt terjesztik, hogy minden eszköz megengedett nekünk, és be is vetünk mindent a 'békés tüntetőkkel' szemben. Ez hazugság. Semmi olyan parancs nincs, hogy ártatlanokat kéne bántalmazni. Ellenkezőleg. Csak és kizárólag a randalírozókkal szemben léptünk fel eddig is. A békés vonulásokat végig biztosítottuk.Az állítólagos rendőri túlkapásokról csak annyit, hogy egész Európában egyedül a magyar rendőrség, amely eltűri, hogy dobálják, zászlórúddal üssék a sorfalat eltakart arcú alakok. Mikor már rég megérett a helyzet, hogy a törvény szerint oszlassunk a sorfalat lökdöső, eltakart arcú, hőzöngő huligánok miatt, akkor sem tettük, vigyáztunk mindenki testi épségére. Máshol már ripityára verték volna a rendbontókat fele ennyi dobálásért is. Azt vetitek a szemünkre, hogy könnygázt használtunk. Hát, nem békés demonstráció során került ilyenre sor. Nem békés tüntetőkre fújtunk, hanem kizárólag akkor, amikor ütötték-verték, égő füstbombákkal dobálták a bajtársainkat, összetörték a rendőrautókat, amelyekkel hétköznap segélykérésekre reagálunk.Álljon át a rendőr. Hova? Kihez? A minket mocskoló, kurvaanyázó, részeg csürhéhez, aki élvezettel dobál minket? Tudom... A néphez? Ki a nép? Az a 2-3 ezer ember, aki kijön a Kossuth térre? Tudtommal 10 millióan vagyunk ebben az országban. 2006-ban meg a másik oldal kiabálta, hogy ők a nép. Most akkor ki? Aki épp a mellére csap, hogy ő a nép, ahhoz azonnal álljon a rendőr? És hogyan kell átállni? Engedjük be a Parlamentbe a minket dobáló, eltakart arcú fickókat késő este? És akkor? Akkor mi lenne? Egyébként már az átállás szó is hibás. Azt sugallja, hogy mi bármelyik párthoz húzunk, vagy bármely oldalhoz tartozunk. Nem. Teljesen mindegy, melyik kormány van hatalmon, a rendőr a rendet védi. Ha áprilisban másik párt nyert volna, és egy másik összetételű ellenzék akarna most Parlamentet foglalni azzal, hogy ők a nép, mi akkor is ugyanúgy tennénk a dolgunkat.Sokan harsogják, hogy 'bezzeg a francia rendőrök átálltak'. Nem álltak át. Hülyére verték és verik a rájuk támadókat...Tüntetni lehet normálisan is. Emlékezzünk csak a netadós tüntetésre! Volt gyújtogatás? Nem. Volt rendőrdobálás? Nem. Volt rendőrautó rongálás? Nem. Na, ezért nem volt könnygáz sem...Aki pedig mindenáron balhét, meg harcot akar, meg rendőrvért akar folyatni, meg rendőrt akar lámpavasra húzni, az ne sírjon, ha az agressziója következményeként kap egy kis könnygázt! 'Forradalmárhoz' elég méltatlan...Az esztelen rombolás és erőszak sehova sem vezet. A valódi nép is elítéli. A különböző kamu oldalak kamu híreikkel azon vannak, hogy hergeljenek titeket, hogy még jobban eszkalálódjon a helyzet! Ne dőljetek be nekik! Az erőszak nem megoldás, a rendőrök sem akarnak erőszakot, de a rombolást sehol a világon nem tűri el egy rendőrség sem. Miért? Mert rendőrök vagyunk.A bajtársainkat, meg a békés emberek nyugalmát és vagyontárgyait meg fogjuk védeni, politikától függetlenül.A szánkógyújtogatók pedig szégyelljék magukat!Boldog Karácsonyt mindenkinek!"