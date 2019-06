Egyre többen kötnek házassági vagy élettársi szerződést

Tavaly 8 százalékkal több házassági és élettársi vagyonjogi szerződést jegyeztek be a nyilvántartásba, mint egy évvel korábban, 2014 és 2018 között pedig 45 százalékos volt a bővülés - közölte a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) szerdán az MTI-vel.



A 2014-ben hatályba lépett polgári törvénykönyv által létrehozott nyilvántartást egyre többen használják, a bejegyzések száma másfél ezerre tehető évente - áll a közleményben.



Mint írták, a közjegyzők tapasztalatai szerint bár egyre többen kötnek azzal a céllal házassági vagyonjogi szerződést, hogy elkülönítsék az adósságaikat, és így megóvják a családi vagyon egy részét, ez még nem tipikus.



A kamara hozzátette, leggyakrabban azok kötnek vagyonjogi szerződést, akik nem az első kapcsolatukban élnek és jelentősebb vagyonnal rendelkeznek.



Felhívták a figyelmet arra: több tízezerre tehető azoknak a vagyonjogi szerződéseknek a száma, amelyek nem szerepelnek a közjegyzői kamara nyilvántartásában, ennek hiányában pedig harmadik féllel - például hitelezővel, bankkal - szemben nem feltétlenül hatályosak. Régebbi házassági vagyonjogi szerződés is bejegyeztethető a nyilvántartásba, ha megfelel a hatályos jogszabályok szerinti kritériumoknak - jegyezték meg.



Kiemelték: az általánosan elterjedt vélekedéssel szemben a házassági és élettársi vagyonjogi szerződés nemcsak a kapcsolat megszűnése esetén segítheti a feleket, hanem fontos lehet akkor is, ha a férj vagy a feleség a vállalkozásához vagy egyéb célból hitelt vesz fel. Ha a szerződésben világosan el van határolva, mi számít különvagyonnak, akkor a házastárstól e vagyonból nem követelhető tartozás - írták.



A bejegyzést a házasfelek (illetve az élettársak) kizárólag személyesen kérhetik a lakóhelyük vagy a tartózkodási helyük szerint illetékes vagy a szerződést közjegyzői okiratba foglaló közjegyzőtől - emlékeztetett a kamara.



