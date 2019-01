Egységes vadkárfelmérési útmutatót készít az agrárkamara

Egységes vadkárfelmérési útmutatót készít a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK), a tervezet a NAK és az Országos Magyar Vadászkamara (OMVK) szakmai és finanszírozói közreműködése mellett készült - közölte az agrárkamara az MTI-vel szerdán.



Az útmutató, amelynek tervezetét szerdán Sárváron, gazdafórumon mutatták be, fő célja, hogy egyszerű, teljes körű, gyakorlatias legyen, és hogy a vadkár mértékének megállapítása objektíven történhessen.



A közlemény szerint Győrffy Balázs, az agrárkamara elnöke a fórumon elmondta: a vadkár témakörét a módosított vadászati törvény új alapokra helyezte. Ennek legfontosabb elemeként a jogszabály rögzíti: a vadállomány nemzeti érték és a természetes életközösségek része, megjelenése nem tekinthető rendellenességnek a mező- és erdőgazdasági területeken. Ezzel együtt azonban kiemelt figyelmet kell fordítani a vadkárok korrekt felmérésére és kezelésére is - mondta.



Hozzátette: a vadkárok felmérésében komoly előrelépést jelent majd az egységes vadkárfelmérési útmutató, amely a Szent István Egyetem Vadvilág Megőrzési Intézetének, illetve a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Erdészeti Tudományos Intézetének vezetésével, a NAK és az Országos Magyar Vadászkamara szakmai és finanszírozói közreműködése mellett készül - hangsúlyozta a NAK elnöke.



A tervezetet a NAK és az OMVK az agrártermelők és a vadászatra jogosultak szemszögéből megvizsgálja, és 2019. február végéig jelzik a munkacsoportok részére észrevételeiket és javaslataikat az útmutatók véglegesítéséhez - tette hozzá Győrffy Balázs.



Győrffy Balázs arról is beszélt, hogy Magyarország erdősültsége 21 százalék körüli, amelyet néhány évtizeden belül 27 százalékra kellene emelni. Ez a cél nem csak erdőtelepítéssel érhető el, a jövőben fontos szerepet kaphatnak az agrárerdészeti fásítások is. A NAK elnöke rámutatott: ez a kedvezőtlen adottságú mezőgazdasági területek eredményesebb hasznosítására jó lehetőséget ad.