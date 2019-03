Elemző: hiba volt az Európai Bizottságtól válaszolni a kormány plakátkampányára

Az Alapjogokért Központ elemzője szerint hiba volt az Európai Bizottság részéről, hogy válaszolt a kormány plakátkampányára. Párkányi Eszter az M1 aktuális csatorna keddi műsorában azt mondta, a válaszban azt a valóságot tagadja le a testület, amelyre saját honlapján is találhatók hivatkozások.Közölte, az idei európai parlamenti választásokon jelentős részvételi arány várható. Szerinte ennek egyik oka az, hogy a bevándorlás kérdése megmozgatja az embereket, a másik pedig az, hogy az európai pártoknak kötelező európai szintű kampányt folytatniuk.Az elemző kitért arra is, hogy korábban az Európai Parlamentben is jobb- és baloldali törésvonal volt, de ez elmosódni látszik, amióta a bevándorlás a meghatározó téma.