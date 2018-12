Elő a szánkót és a hótaposó bakancsot - szombaton havazni fog

Simon Gergő meteorológus videójában elmondta: mediterrán ciklon érkezik, továbbá egy úgynevezett hidegcsepp (a magaslégkörben található, a környezeténél hidegebb légörvény) is észlelhető a Kárpát-medence felett. Ezek alakítják Magyarország időjárását a következő napokban.Pénteken dél felől megnövekszik a felhőzet, és egyre többfelé havazás kezdődik, az éjszaka folyamán és szombaton egész nap folytatódik. Szombaton a keleti határnál vegyes csapadék is lehet, ezért ott fokozott figyelmet javasolnak a közlekedőknek.Szombaton éjfélig a lehulló friss hó az ország déli, délkeleti felén általában 5-15 centiméter között lehet, a déli határvidéken helyenként 20 centiméteres hótakaró is kialakulhat. Az északabbra levő területeken 3-10 centiméternyi hó eshet. A legkevesebb hó az északnyugat határvidéken várható: ott maximum 3 centiméteres hóréteg alakulhat ki. A megerősödő északi, északkeleti szél a hóval borított tájakon főként az Alpokalján és északkeleten hordhatja a friss havat - fejtette ki.Simon Gergő azt mondta: szombaton a hőmérséklet országszerte fagypont körül alakul. Az éjszaka folyamán 0 és mínusz 4 fok közötti minimumok várhatók.Vasárnapra virradóra nyugat felől csökkeni kezd a felhőzet, de a keleti megyékben folytatódhat a havazás. Intenzitása gyengül, általában maximum 5 centiméternyi friss hó hullhat. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében jelentősebb hóréteg is kialakulhat. A továbbiakban marad az erősen felhős idő havazással, hószállingózással - közölte a meteorológus.