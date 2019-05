Elsüllyedt egy turistahajó a Parlamentnél - Heten meghaltak, több embert még keresnek + Fotók

Megtalálták a hajó roncsát - értesült az M1 aktuális csatorna.

A dél-koreai elnök kormányszintű operatív csoport megalakítását rendelte el

Heten meghaltak, amikor összeütközött két hajó szerda este a fővárosban, a Dunán a Parlamentnél, és az egyik elsüllyedt. A balesetnek hét könnyű sérültje van, kihűléses tünetekkel vitték őket kórházba.Az elsüllyedt hajó fedélzetén 33 dél-koreai turista és kéttagú személyzet tartózkodott. Nagy erőkkel folyik a mentés, amelybe a rendőrök és a tűzoltók mellett a katonák is bekapcsolódtak, a Duna teljes magyarországi szakaszán.A Hableány elnevezésű turistahajó feltehetően egy nagyméretű luxushajóval ütközött a szakadó esőben, amely maga alá gyűrte a kisebb hajót. A turistahajó gyorsan elsüllyedt. Roncsát a Margit híd pilléréhez közel, a Duna mélyén találták meg.A mentőszolgálat több embert megkísérelt újraéleszteni, de hét esetben nem jártak sikerrel - jelentette be Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője nem sokkal éjfél után a helyszínen.A mentést nehezíti az időjárás, a sötétség, a víz alacsony hőmérséklete, továbbá az, hogy a Duna árad és a folyónak erős a sodrása.Kolozsi Péter, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője azt mondta, a keresés elhúzódó folyamat lesz.A helyszínen tartózkodik Pintér Sándor belügyminiszter és Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár is.Horváth Ildikó egészségügyi államtitkár a magyar kormány nevében részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak. Egyúttal megköszönte a mentésben részt vevők munkáját.Az áldozatok azonosítását a Koreai Köztársaság budapesti nagykövetségének munkatársai segítik.Zacher Gábor toxikológus az M1 csatornának nyilatkozva arról beszélt, hogy a kihűlés komoly fenyegetést jelent, és a sérülések mellett a sokkhatásnak is kiszámíthatatlanok lehetnek a következményei.A Hableány tulajdonosa, az Európa Cégcsoport és a Panorama Deck Kft. szóvivője,Tóth Mihály azt mondta, rutinszerű hajós városnézés közben történt a baleset. Közölte azt is, hogy a hajót folyamatosan szervizelték, műszaki hibáról nem tudnak.Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője arra hívta fel a figyelmet, hogy erőteljesen árad a Duna a fővárosban, a budapesti szakaszon is folyamatosan nő a vízszint.Jelenleg 5 méter körüli a vízállás.A Duna 10-15 fokos lehetett, amikor a baleset történt.A tudósító azt mondta: a roncs a Margit híd pillérétől három méterre van a Duna mélyén. Hogy mikor tudják kiemelni, azt még nem tudni.Horváth Ildikó az MTI-nek elmondta: három nagy kórház fogadja a dunai hajóbaleset sérültjeit.A mentést nehezíti, hogy jelenleg is szakad az eső, a Duna árad, és folyónak gyors a sodrása.A külügyminiszterrel az élén, kormányszintű operatív csoport megalakítását rendelte el csütörtökön a dél-koreai elnök az ország turistáit ért magyarországi vízi balesettel kapcsolatban.Mun Dzse In egyben utasította kormányát, hogy a magyar hatóságokkal együttműködve tegyen meg minden lehetséges intézkedést azoknak a dél-koreai turistáknak a megsegítésére, akik hajóbalesetet szenvedtek Budapesten.A Yonhap hírügynökség jelentése szerint Mun tájékoztatást kapott a történtekről Csung Jui Jongtól, a dél-koreai elnök nemzetbiztonsági hivatal vezetőjétől.A szöuli kormány azt is tervezi, hogy a lehető leghamarabb 18 tisztviselőből álló csoportot küld Magyarországra.