EP-választás - Ez történik az ajánlószelvényekkel

Több párt is leadta már az európai parlamenti (EP-) választáson induláshoz szükséges ajánlásokat a Nemzeti Választási Irodánál (NVI). A Nemzeti Választási Bizottság legkésőbb a benyújtást követő negyedik napon dönt a lista nyilvántartásba vételéről.



A májusi EP-választáson indulni szándékozó pártoknak 20 ezer érvényes ajánlást kell összegyűjteniük április 23-án 16 óráig az NVI által kinyomtatott és hitelesített ajánlóíveken.



A választási iroda az ellenőrzésnél megvizsgálja, hogy az ajánlóív nem másolat-e, az adott párt neve van-e feltüntetve, rá van-e vezetve az ajánlást gyűjtő neve, azonosítója és aláírása. Az ajánlóívre felvezetett adatok alapján azonosítja az NVI az ajánló választópolgárt, megvizsgálja, van-e választójoga, és megegyeznek-e az ajánlóíven feltüntetett adatai (név, személyi azonosító, lakcím) a központi névjegyzékben szereplőkkel.



A választási iroda elfogadja az ajánlást akkor is, ha a választópolgár feltüntette valamennyi adatát és annak alapján egyértelműen azonosítható, de ajánlása adásakor egyes adatai csekély mértékben eltérnek a központi névjegyzékben szereplőktől. Ilyen például, ha valaki nem tünteti fel a doktori címét, vagy a név más előtagját (például ifj., id., özv.), ha több keresztneve közül csak az egyik szerepel, ha a lakcímében a települést rövidítette (például Budapest-Bp., Debrecen-Db.), de az egyértelműen azonosítható, vagy ha nem jó helyesírással írta le a lakcímét (például Kossuth Lajos nevét egy "s"-sel vagy "h" nélkül vezette fel az ajánlásra).



Csekély eltérés az ékezethiba és az adat idegen nyelven történő megadása is (például Erzsébet helyett Elizabeta). Elfogadható az is, ha a lakcímet nem pontosan a központi névjegyzékben szereplő módon adta meg a választópolgár.



Nem fogadható el érvényesnek az az ajánlás, amelyiken valamelyik adatot egyáltalán nem vagy jelentős eltéréssel, hiányosan adták meg (például csak a vezetéknevet tüntették fel, a személyi azonosító hiányos vagy pontatlan, a lakcímadat nem tartalmaz településnevet vagy utcanevet).



Az ajánlások érvényességének és hitelességének elengedhetetlen feltétele a saját kezű aláírás is.



Az NVI azt is megállapítja, hogy az ajánló választópolgár április 6-a, az ajánlásgyűjtés kezdete és az ajánlóív benyújtásának napja között bármely időpontban jogosult volt-e jelöltet ajánlani, vagyis volt-e választójoga.



Ellenőrzi azt is, hogy a választópolgár ugyanazon listára nem adott-e le már érvényes jelölést, ugyanis az EP-választáson egy választópolgár több listát is ajánlhat érvényesen, de egy listát csak egyszer.



Az NVI megállapítja továbbá, hogy az érvényes ajánlások száma eléri-e a 20 ezret. Az ajánlások tételes ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a listaállításhoz szükséges számot.



Az ajánlások ellenőrzésének eredményéről az NVI tájékoztatja a Nemzeti Választási Bizottságot (NVB), amely legkésőbb a benyújtást követő negyedik napon dönt a lista nyilvántartásba vételéről.



Az ajánlások gyűjtésére és a listák bejelentésére április 23-án 16 óráig van lehetőség. Aki elmulasztja leadni az összes ajánlóívet, megbírságolják. A bírságot az NVB szabja ki hivatalból, ennek összege minden be nem nyújtott ajánlóív után ezer forint. Nem szabható ki bírság olyan, ajánlást nem tartalmazó ív után, amelyet a határidő lejártát követő napon adnak le.



Az ajánlóíveket az NVI a szavazást követő kilencvenedik nap utáni munkanapon megsemmisíti.