EP-választás - Fidesz: a májusi választás Európa jövőjéről szól

Az európai parlamenti választás Európa jövőjéről szól, mert eldől, hogy bevándorláspárti vagy bevándorlásellenes erők vezetik-e Európát - közölte a Fidesz pénteken az MTI-vel.



A nagyobbik kormánypárt ezt Ujhelyi István és Tóth Bertalan MSZP-s politikus pénteki sajtótájékoztatójára reagálva közölte.



A Fidesz szerint ha a szocialista Ujhelyi István és a hozzá hasonló "bevándorláspárti politikusok" kerülnek többségbe az új Európai Parlamentben, akkor fel fogják gyorsítani a migrációt. Hozzátették: a szocialisták eddig is Brüsszel érdekeit képviselték az Európai Parlamentben, és most is a brüsszeli "mantrát fújják", még több hatalmat akarnak Brüsszelnek minden téren.



A kormánypárt emlékeztetett arra, hogy az EU-csatlakozást az Orbán-kormány készítette elő, és a csatlakozáskor még szó sem volt a migránsok betelepítéséről, a migráció támogatásáról. Ezeket a bevándorláspárti politikusok, köztük a magyar szocialista EP-képviselők szavazták meg, szembemenve a magyar emberek akaratával - olvasható a közleményben.



Magyarországnak olyan képviselőkre van szüksége, akik a magyar emberek érdekeit képviselik Brüsszelben és megvédik Magyarországot a bevándorlástól - közölte a Fidesz.



Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára szerint tizenhat éve, amikor a magyarok döntöttek az európai uniós csatlakozásról, szó se volt arról, hogy bevándorlókat akarnak "idetelepíteni".



Dömötör Csaba a Facebook-oldalára feltöltött pénteki videóban felidézte: tizenhat évvel ezelőtt ezen a napon, népszavazáson döntött úgy az ország, hogy az Európai Unió tagja szeretne lenni.



"A magyarok közel 84 százaléka döntött a belépés mellett. Ez a döntés mindenkit kötelez, az uniós tagság nemzeti érdek" - jelentette ki.



Úgy folytatta: a tagság támogatottsága Magyarországon az egyik legmagasabb az EU-ban, de ez csak akkor tartható fenn, ha őszintén beszélnek a problémás ügyekről is.



Elkötelezett tag az ország, de ez nem jelent szótlansági fogadalmat - fűzte hozzá.



Az államtitkár hangsúlyozta: annak idején egy szó sem volt arról, hogy "megpróbálnak jogokat elvenni tőlünk" és bevándorlókat akarnak idetelepíteni.



Úgy fogalmazott: "szeretjük Európát, benne Magyarországot", de jelentős irányváltásra van szükség.



Brüsszelben vissza kell venni a "birodalmi tempóból" - mondta Dömötör Csaba -, és ezt szerinte május 26-án, az európai parlamenti választáson lehet "kikényszeríteni".