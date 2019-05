EP-választás - Hidvéghi: mától az interneten is alá lehet írni Orbán Viktor hét pontját

A mai naptól a Fidesz honlapján is alá lehet írni Orbán Viktor hétpontos programját a bevándorlás megállítására - jelentette be Hidvéghi Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatója pénteken Budapesten.



A kommunikációs igazgató kiemelte: az elmúlt hetekben a Fidesz standjainál már több mint másfél millió aláírást gyűjtöttek össze Orbán Viktor programjának támogatására.



Az emberekkel beszélve azt tapasztalják, hogy nagyon sokan egyetértenek a miniszterelnökkel és a Fidesszel abban, hogy Európát meg kell védeni, a bevándorlást pedig meg kell állítani - mondta.



Hidvéghi Balázs hozzátette: az emberek most a jövőről döntenek, arról, hogy az Európai Unió a nemzetek Európája és az európai emberek közössége marad-e vagy bevándorlókontinenssé válik.



Az európai parlamenti választásig hátralévő időben továbbra is az emberekkel való párbeszédre helyezik a hangsúlyt, ezért döntöttek úgy, hogy online is lehetővé teszik a miniszterelnök hétpontos programjának támogatását - jelezte, hozzátéve: az online aláírási link megtalálható a Fidesz honlapján és Facebook-oldalán is.