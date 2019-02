EP-választás - Március 17-éig kell kiírnia az EP-választást a köztársasági elnöknek

A szavazást az Európai Tanács döntésének értelmében május 23. és 26. között kell megtartani, de a pontos dátumot a tagállamok maguk dönthetik el. Mivel a választási eljárásról szóló törvény szerint Magyarországon csak vasárnap lehet választást tartani, a voksolás egyetlen lehetséges időpontja május 26-a. Ugyancsak a választási eljárási törvény írja elő, hogy a választást úgy kell kitűzni, hogy a magyarországi szavazás napja a kitűzés napját követő hetvenedik és kilencvenedik nap közé essen.



Ezek alapján Áder János köztársasági elnöknek február 25-e és március 17-e között kell kitűznie a voksolás időpontját, amely ekkortól válik hivatalossá. A választási eljárási törvény értelmében az EP-választás főbb határnapjai is tudhatóak, annak ellenére, hogy még nincs kitűzve a választás. A hivatalos kampány a választást megelőző 50. napon (ez most április 6-a lesz) kezdődik. A választáson indulni szándékozó pártok ekkortól kaphatják meg az aláírások gyűjtésére szolgáló ajánlóíveket a Nemzeti Választási Irodától, a listaállításhoz 20 ezer érvényes ajánlás szükséges. A listákat a választás előtti 37. napig lehet bejelenteni a Nemzeti Választási Bizottságnál. A határidő április 19-én, nagypénteken jár le, amely munkaszüneti nap. A választási eljárási törvény lehetőséget ad arra, hogy ha a határidő munkaszüneti napon jár le, akkor az igazságügyi miniszter a határidő lejártának naptár szerinti dátumát az azt megelőző vagy követő munkanapra állapíthatja meg. Így tehát a dátumot a miniszteri rendelet tartalmazza majd



Az európai parlamenti választáson csak este 11 óra után kezdi közölni az előzetes tájékoztató adatokat a Nemzeti Választási Iroda, az EP-választásnál ugyanis az az uniós előírás, hogy csak akkor hozható a voksolás eredménye nyilvánosságra, ha a 27 tagállam összes szavazókörében befejeződik a szavazás. Olaszországban csak este 11 órakor fejeződik be a voksolás. A választás hivatalos végeredményét a külképviseleteken leadott szavazatok hazaszállítása (ennek határideje május 30.) valamint a levélszavazatok beérkezése és összeszámlálása után a Nemzeti Választási Bizottság állapítja meg, legkésőbb a szavazás utáni 19. napon, június 14-én.