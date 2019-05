EP-választás - Orbán: rekordrészvétel mellett rekordgyőzelmet arattunk

"Rekordrészvétel mellett rekordgyőzelmet arattunk" - jelentette ki a kormányfő.



A magas részvétellel Magyarország azt bizonyította, hogy európai nemzet, európai ország, Európában van a helyünk, Európa a mi hazánk is, ezért meg is akarjuk változtatni - mondta.



Hozzátette, a magyarok megbízást adtak továbbá a nemzetek Európája, valamint a keresztény kultúra megvédésére Európában.



Úgy fogalmazott: "biztosak lehettek abban, hogy mi ezt is fogjuk tenni".



Az is kiderült - folytatta -, az emberek Magyarországon azt gondolják, hogy Brüsszelben változásra van szükség. Olyan vezetők kellenek, akik az európai emberek érdekét képviselik, akik tisztelik az európai nemzeteket és olyan európai vezetők kellenek, akik büszkék a 2000 éves keresztény kultúránkra - hangsúlyozta Orbán Viktor, aki megerősítette: számukra Brüsszelben is mindig Magyarország lesz az első, és mindenkivel együtt fognak működni, aki meg akarja állítani a bevándorlást.