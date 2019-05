EP-választás - Orbán Viktor reméli, a bevándorlást ellenzők megerősödnek Európában - fotó

A miniszterelnök Facebook-üzenetében úgy fogalmazott: fontos nap a mai nemcsak Magyarország, de egész Európa számára is, hiszen "öt év múlva fogunk legközelebb dönteni európai kérdésekről". Ezért arra kérte a választópolgárokat, hogy ne mulasszák el a lehetőséget, menjenek el voksolni, és adják le szavazatukat.

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke felesége, Lévai Anikó társaságában leadja szavazatát az európai parlamenti választáson a XII. kerületi Zugligeti Általános Iskolában kialakított 53. szavazókörben 2019. május 26-án. MTI/Koszticsák Szilárd

"A részvétel tekintetében is és az esélyeket tekintve is több vagyok, mint bizakodó" - mondta a kormányfő, a Fidesz elnöke vasárnap reggel újságíróknak, miután az EP-választáson leadta szavazatát Budapesten, a XII. kerületi Zugligeti Általános Iskolában kialakított szavazókörben. Orbán Viktor - aki felesége, Lévai Anikó társaságában érkezett voksolni - kifejtette: a 2014-es EP-választás óta sokat változott a világ elsősorban a migránsválság miatt, és úgy érzi, hogy az emberek ezért a mostani szavazáson nagyobb arányban fognak részt venni.Buzdított is, hogy minél többen voksoljanak. Kiemelte továbbá, hogy mivel listás választásról van szó, egyértelműen tudni lehet majd, melyik politikai erő mögött milyen arányban állnak a magyar választók, ezért szerinte ez a magyar belpolitikát is meghatározó választás."Nagyon szeretném, ha hosszú éveken keresztül hivatkozhatnánk arra a választási eredményre, amelyet ma érünk el" - tette hozzá. A miniszterelnök kérdésre arról is beszélt, hogy Magyarországnak világos az álláspontja: elutasítja a bevándorlást, és olyan európai uniós vezetőket szeretne, akik szintén megállítani és nem pedig menedzselni akarják azt. Kijelentette, a migrációt megállíthatónak tartja - szárazföldön és tengeren egyaránt -, de számos politikus, különösen Nyugat-Európában, arról akarja meggyőzni az embereket, hogy ez nem lehetséges. Orbán Viktor szerint a migráció témája átszervezi az európai uniós politikai spektrumot, a hagyományos pártcsaládok nem fognak ugyanolyan szerepet játszani a jövőben, mint az utóbbi években. Azt, hogy ki kivel fog együttműködni, a jövő nagy kérdésének nevezte. A Fidesz és az Európai Néppárt kapcsolatáról szólva megjegyezte, meglátják, hogyan tudják majd befolyásolni a pártcsalád jövőbeli politikai irányultságáról folytatandó vitát. Jelezte ugyanakkor, hogy a Fidesz olyan helyre nem szeretne tartozni, ahol nincs befolyása a fő stratégiai kérdésekre.Arra a felvetésre, hogy egy korábbi lapinterjúban arról beszélt, Európában az osztrák modellt kellene követni, a kormányfő úgy reagált: "most már az olaszra nyergeltem át", mert az osztrák megszűnt. Azt kívánta ugyanakkor Sebastian Kurz osztrák kancellárnak - utalva az ottani kormánykoalíció közelmúltbeli felbomlására -, hogy legyen úrrá a helyzeten, és ha ez sikerül neki, akkor "ő egy nagy kancellárja lesz Ausztriának". (