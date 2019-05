EP-választás - Orbán Viktor reméli, a bevándorlást ellenzők megerősödnek Európában - fotó

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke felesége, Lévai Anikó társaságában leadja szavazatát az európai parlamenti választáson a XII. kerületi Zugligeti Általános Iskolában kialakított 53. szavazókörben 2019. május 26-án. MTI/Koszticsák Szilárd

"A részvétel tekintetében is és az esélyeket tekintve is több vagyok, mint bizakodó" - mondta a kormányfő, a Fidesz elnöke vasárnap reggel újságíróknak, miután az EP-választáson leadta szavazatát Budapesten, a XII. kerületi Zugligeti Általános Iskolában kialakított szavazókörben. Orbán Viktor - aki felesége, Lévai Anikó társaságában érkezett voksolni - kifejtette: a 2014-es EP-választás óta sokat változott a világ elsősorban a migránsválság miatt, és úgy érzi, hogy az emberek ezért a mostani szavazáson nagyobb arányban fognak részt venni.Buzdított is, hogy minél többen voksoljanak. Azt is kiemelte, hogy mivel listás választásról van szó, tudni lehet majd, melyik politikai erő mögött milyen arányban állnak a magyar választók, ezért szerinte ez a magyar belpolitikát is meghatározó választás. "Nagyon szeretném, ha hosszú éveken keresztül hivatkozhatnánk arra a választási eredményre, amelyet ma érünk el" - tette hozzá.