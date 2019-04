EP-választás - Simicskó: fontos, hogy minél többen álljanak ki Orbán Viktor programja mellett

Már több ezren támogatták aláírásukkal Orbán Viktor miniszterelnök hétpontos programját a bevándorlás megállítására, és fontos, hogy minél többen álljanak ki a kormányfő politikája mellett - mondta Simicskó István, a KDNP országgyűlési képviselője csütörtökön Budapesten újságíróknak.



Újbuda parlamenti képviselője a Fehérvári úti vásárcsarnok előtt - az EP-kampány keretében - felállított aláírásgyűjtő standoknál azt mondta: ha minél több magyar ember aláírja a támogató ívet, az azt mutatja Brüsszel felé, hogy "igenis van erőnk, van elképzelésünk", és van egy más politika, amely a keresztény értékek megtartását és a családok támogatását képviseli, nem pedig a bevándorlást.



Hozzátette: már most több ezer aláírás gyűlt össze, és a standoknál azt tapasztalják, hogy az emberek többsége támogatja ezt a politikát, látják Európa kihívásait, és azt is, hogy Magyarországnak ebben milyen szerepe, küldetése van.



Simicskó István az MTI-nek elmondta: választókerületenként 20 ezer aláírást szeretnének gyűjteni, országosan pedig több mint 2 millió aláírás összegyűjtése a cél.



Orbán Viktor miniszterelnök a Fidesz EP-választási programját bemutató rendezvényen, április 5-én hirdetett hétpontos programot a bevándorlás megállításáért. Eszerint a migráció kezelését el kell venni a brüsszeli bürokratáktól, és vissza kell adni a nemzeti kormányoknak, egyetlen ország sem lenne kötelezhető migránsok befogadására akarata ellenére, és senkit nem engedhetnének be Európába érvényes igazolvány, dokumentumok nélkül.



Orbán Viktor szorgalmazta azt is, hogy szüntessék meg a migránskártyákat és a migránsvízumot, Brüsszel pedig ne adjon több pénzt Soros György bevándorlást segítő szervezeteinek, ehelyett térítsék meg a határvédelem költségeit. Végül követelte, hogy Európában senkit ne érhessen hátrányos megkülönböztetés azért, mert kereszténynek vallja magát, és bevándorlást ellenző vezetők álljanak az uniós intézmények élén.