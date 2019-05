EP-választás: a 13 órás országos részvételi adatok itt!

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke a sajtó munkatársainak nyilatkozik, miután leadta szavazatát az európai parlamenti választáson a fováros XII. kerületében a Zugligeti Általános Iskolában k

A választás egyfordulós, a választópolgárok kilenc pártlista egyikére szavazhatnak. A szavazólapon sorrendben a következő pártok és pártszövetségek listái szerepelnek majd: MSZP-Párbeszéd, Magyar Kétfarkú Kutya Párt, Jobbik Magyarországért Mozgalom, Fidesz-KDNP, Momentum Mozgalom, Demokratikus Koalíció, Mi Hazánk Mozgalom, Magyar Munkáspárt, Lehet Más a Politika.



A választáson Magyarország területe egy választókerületet alkot, a mandátumokat az úgynevezett legnagyobb maradék elve szerint osztják ki. Mandátumot az a párt kaphat, amelyik a voksoláson több szavazatot kap, mint az összes listára leadott összes érvényes szavazat öt százaléka. A listáról a jelöltek a párt által eredetileg bejelentett sorrendben jutnak mandátumhoz.

Az Európai Parlament (EP) magyar tagjainak választásán vasárnap 13 óráig a szavazásra jogosultak 24,01 százaléka adta le szavazatát a magyarországi szavazókörökben a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint.A szavazók arról döntenek, hogy a listát állító kilenc párt, illetve pártszövetség közül melyek küldhetnek összesen 21 képviselőt az Európai Unió 751 tagú testületébe, az Európai Parlamentbe.A fővárosban a szavazók 29,06 százaléka, 381 628 választópolgár adta le szavazatát 13 óráig.A megyék közül a részvételi arány 13 órakor Pest megyében volt a legmagasabb, 25,13 százalék, ami 255 418 szavazót jelent. A legalacsonyabb részvételi arány Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében volt, 19,39 százalék, ebben a megyében 87 014-en voksoltak.A 2004-es EP-választáson 13 óráig a választásra jogosultak 19,90 százaléka szavazott, 2009-ben 19,40 százaléka, 2014-ben pedig 15,90 százaléka.Az NVI kétóránként közöl összesítést a részvételi arányokról. A következő adatok 15 óra után lesznek elérhetőek az NVI honlapján.Szilikonkarkötőt kapnak a Nemzeti Választási Irodától (NVI) azok az első választók, akik a tavalyi országgyűlési választás óta váltak nagykorúvá, azaz választópolgárrá.A nemzeti színű szilikonkarkötő - amelyen az Európai Unió zászlaja is szerepel - 110 154 fiatal számára készült el.Ha Magyarországon nagy többsége lesz a bevándorlás-ellenes álláspontnak a vasárnapi választáson, akkor hétfő reggeltől az Európai Unió jövőjéről szóló vitákban sokkal eredményesebben tudja a Fidesz-KDNP képviselni azt az álláspontot, hogy "nekünk van egyedül jogunk, magyaroknak eldönteni azt, hogy ki jöhet be az országba és kikkel akarunk itt együtt élni" - mondta a külgazdasági és külügyminiszter Fidesz-aktivisták előtt Budapesten vasárnap.Szijjártó Péter reményét fejezte ki, hogy magas - a legutóbbi EP-választáshoz képeset sokkal magasabb - lesz a részvétel a vasárnapi EP-választáson, a lehető legtöbb magyar ember elmegy és elmondja véleményét, így a bevándorlás-ellenes álláspont egyértelmű, fölényes győzelmet arat majd."Minél egyértelműbb lesz a Fidesz-KDNP támogatottsága, annál hatékonyabban és eredményesebben tudjuk érvényre juttatni ezt az álláspontot" - tette hozzá.Szijjártó Péter hangsúlyozta: a bevándorláspárti és a bevándorlás-ellenes álláspont közti vitában való győzelem azon múlik, mennyire tudnak győzni a bevándorlás ellenes erők Európa különböző országaiban és Magyarországon.A magyar emberek már háromszor világossá tették - nemzeti konzultációban, népszavazáson és parlamenti választáson - hogy nem akarnak bevándorlókat látni Magyarországon és Európában - mondta.Hozzátette: vasárnap újra világossá kell tenni ezt, mert hétfő reggeltől a viták során az dönt majd, hogy "ki milyen támogatottságot fog otthonról hozni".A látássérült választópolgárok Braille-írással ellátott szavazósablont vehetnek igénybe, hogy önállóan adhassák le szavazatukat az európai parlamenti (EP-) képviselők magyarországi választásán.Ilyen sablon csak ott áll rendelkezésre, ahol legalább egy választópolgár május 17-én 16 óráig igényelte. A Nemzeti Választási Iroda összesítése szerint 148 választópolgár igényelt ilyen sablont.A Braille-szavazósablon olyan, kartontasak, amely a szavazólap szövegét tartalmazza, és azokon a helyeken, ahol a szavazólapon a szavazásra szolgáló körök vannak, ki van vágva.A szavazólapot a szavazatszámláló bizottság becsúsztatja a sablonba, oly módon, hogy a sablon kivágásai sorban illeszkedjenek a szavazólapon feltüntetett, a szavazat elhelyezésére szolgáló körökhöz.Emellett a bizottság átadja a választópolgárnak a listák felsorolását tartalmazó, szintén Braille-írással készült tájékoztatót is.A látássérült választópolgár a fülkében kitapogatja a sablon szövegét, sorszámát és - az általa választott lista neve melletti kivágáson keresztül - a szavazólapon berajzolja az X-et.Ezután a szavazólapokat kiveszi a sablonból, borítékba teszi (a boríték használata ebben az esetben sem kötelező, de a látássérültek esetében nagyobb a veszélye, hogy véletlenül úgy hajtogatja a szavazólapot, hogy boríték használata nélkül a szavazat láthatóvá válik), majd az urnába dobja, a sablonokat és a tájékoztatót pedig visszaadja a bizottságnak.Az Európai Parlament (EP) magyar tagjainak választásán vasárnap délelőtt 11 óráig a szavazásra jogosultak 17,16 százaléka adta le szavazatát a magyarországi szavazókörökben a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint.A rendőrség közterületi szolgálatát a választás napján úgy kell megszervezni, hogy a szavazóhelyiséget érintő segítségkérés esetén az első járőr 15 percen belül megérkezzen.A választással összefüggő rendőri feladatokról szóló ORFK-utasítás szerint a rendőrkapitányságok vezetőinek gondoskodniuk kell arról, hogy a szavazás napján, valamint az azt megelőző és követő napon biztosított legyen a szavazóhelyiségek környékén a rendszeres rendőri jelenlét.A rendőrkapitányságok vezetői gondoskodnak arról, hogy az illetékességi területükön működő szavazatszámláló bizottsági elnökök megkapják a tájékoztatást arról, hogy a rendőröket hogyan lehet gyorsan igénybe venni. A közterületi szolgálatot úgy kell megszervezni, hogy a szavazóhelyiséget érintő segítségkérés esetén az első rendőr 15 percen belül megérkezzen.A szavazóhelyiségben a rend fenntartása elsődlegesen a szavazatszámláló bizottság feladata, de ha szükség van rendőri intézkedésre, akkor azt haladéktalanul meg kell tennie a rendőrnek, de biztosítani kell a választás zavartalanságát.A szavazás napján a rendőrség biztosítja a Nemzeti Választási Bizottságnak és a Nemzeti Választási Irodának otthont adó Nemzeti Választási Központot.Jogsértő a szavazólapok lefényképezése, a választópolgárok ugyanakkor szelfit készíthetnek magukról a szavazófülkében.A Kúria még a 2016-os népszavazás során hozott végzést a szavazólap lefényképezése és közzététele ügyében. A bíróság akkor kimondta, hogy a választóknak lehetőségük van arra, hogy másokkal - szóban, írásban vagy például közösségi oldalakon közöljék, hogyan szavaztak.A Kúria ugyanakkor kiemelte: a szavazólap célja, hogy a választópolgár véleményt nyilvánítson, ezért ezzel ellentétes felhasználása, például a lefényképezett szavazólap képének megosztása másokkal a rendeltetésszerű joggyakorlás elvébe ütközik.Azt ugyanakkor nem tiltja jogszabály, hogy a választók a szavazófülkében fotót (szelfit) készítsenek magukról."A részvétel tekintetében is és az esélyeket tekintve is több vagyok, mint bizakodó" - mondta a kormányfő, a Fidesz elnöke vasárnap reggel újságíróknak, miután az EP-választáson leadta szavazatát Budapesten, a XII. kerületi Zugligeti Általános Iskolában kialakított szavazókörben. Orbán Viktor - aki felesége, Lévai Anikó társaságában érkezett voksolni - kifejtette: a 2014-es EP-választás óta sokat változott a világ elsősorban a migránsválság miatt, és úgy érzi, hogy az emberek ezért a mostani szavazáson nagyobb arányban fognak részt venni.Az Európai Parlament (EP) magyar tagjainak választásán vasárnap reggel 9 óráig a szavazásra jogosultak 7,78 százaléka adta le szavazatát a magyarországi szavazókörökben a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint.A szavazók arról döntenek, hogy a listát állító kilenc párt, illetve pártszövetség közül melyek küldhetnek összesen 21 képviselőt az Európai Unió 751 tagú testületébe, az Európai Parlamentbe.A fővárosban a szavazók 7,24 százaléka, 95 095 választópolgár adta le szavazatát 9 óráig.A megyék közül a részvételi arány 9 órakor Békés megyében volt a legmagasabb, 8,83 százalék, ami 25 084 szavazót jelent. A legalacsonyabb részvételi arány Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében volt, 6,27 százalék, ebben a megyében 28 141-en voksoltak.A 2004-es EP-választáson reggel 9 óráig a választásra jogosultak 5,45 százaléka szavazott, 2009-ben 6,03 százaléka, 2014-ben pedig 5,25 százaléka.Az NVI kétóránként közöl összesítést a részvételi arányokról. A következő adatok 11 óra után lesznek elérhetőek az NVI honlapján.A német kormány migrációs politikája csőd - mondta Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő az M1 aktuális csatornán vasárnap reggel.Németországból kiutasítottak negyedmillió embert, akinek esze ágában sincs elmenni. Egyes bűncselekményeknél 90 százalékot is eléri a migráns-hátterű elkövetők aránya, és a migránsok nem akarnak dolgozni - fejtette ki a szakértő.Eközben nem tudni ki lesz Angela Merkel utóda, és érezhető, hogy a német közéletet azért uralja a környezetvédelem, hogy ne kelljen a migrációról beszélni. A kisember nem érti mi történik Brüsszelben, és mindennek meglehetnek a következményei az EP-választáson - mondta Nógrádi György.Ha a választópolgár neve a szavazást közvetlenül megelőző hetekben változott meg, például házasságkötés miatt, és a személyazonosításra alkalmas okmánya még az előző nevét tartalmazza, a szavazatszámláló bizottság a választó okmányai alapján állapítja meg a személyazonosságát.Ha a választópolgár lakcímkártyája az adott közterület korábbi elnevezését tartalmazza, a szavazatszámláló bizottság a helyi választási irodától kapott, a közterületi elnevezések és a házszámok megváltozásáról tájékoztató jegyzék alapján állapítja meg, hogy a cím a közterület megnevezésének megváltozása miatt nem egyezik a névjegyzékben található lakcímmel, és erre tekintettel biztosítja a szavazást.Vasárnap délig még igényelhet mozgóurnát a mozgásukban gátolt választók az Európai Parlament (EP) magyar tagjainak választásán.Aki még nem tette meg, de szeretne mozgóurnával szavazni, a kérelmét még benyújthatja online, ügyfélkapus azonosítással vasárnap délig. Emellett el lehet juttatni a szavazatszámláló bizottsághoz írásbeli meghatalmazással rendelkező meghatalmazottal, valamint kézbesítővel, például futárral vagy hozzátartozóval.A mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota, fogyatékossága vagy fogva tartása miatt gátolt választópolgár nyújthat be. A kérelemnek tartalmaznia kell a mozgóurna-igénylés okát is - arra hivatkozva például nem lehet mozgóurnát kérni, hogy valaki a munkája miatt nem tud elmenni a szavazókörbe.Ha a mozgóurnát nem a választópolgár lakcímére kérik, akkor a kérelemnek tartalmaznia kell a pontos címet. A feltüntetett személyes adatoknak meg kell egyezniük az igénylő választópolgár lakcímkártyáján szereplőkkel, különben a kérelmet elutasítják.A mozgóurnát a szavazatszámláló bizottság két tagja viszi ki a szavazókör területén belül úgy, hogy az urna a szavazókör este 7 órai zárására visszaérkezzen.Aki mozgóurnát kért, az a szavazókörben hagyományos módon, személyesen nem szavazhat.A vasárnapi európai parlamenti választáson reggel 7 óráig a szavazásra jogosultak 1,48 százaléka adta le szavazatát a magyarországi szavazókörökben a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint.Az NVI kétóránként közöl összesítést a részvételi arányokról. A következő adatok 9 óra után lesznek elérhetőek az NVI honlapján.Eddig a választópolgárok 1,48%-a jelent meg az urnáknál, ez 116 491 főt jelent.Miután az utóbbi három nap során Csehországban, az Egyesült Királyságban, Hollandiában, Írországban, Lettországban, Máltán, illetve Szlovákiában már leadhatták szavazatukat a választópolgárok, vasárnap reggel - Magyarországgal együtt - 21 tagállamban is megnyíltak a szavazóhelyiségek.Az urnák a legtöbb EU-tagországban reggel 6 vagy 7 órakor nyíltak meg, és legkorábban Luxemburgban zárnak, 14 órakor. Kötelező a voksolás Belgiumban, Cipruson, Görögországban és Luxemburgban.A nap folyamán összesen 593 mandátum sorsa dől el az Egyesült Királyság európai uniós kilépésének halasztása miatt továbbra is 751 tagú Európai Parlamentben. Ha a britek kilépnek, a 73 brit képviselő mandátuma értelem szerűen megszűnik, de a parlament létszáma csak 46-tal, 705 képviselőre csökken, mert 27 mandátumot másik 14 tagállam között osztanak szét.A katasztrófavédelem a teljes állománynak biztosítja a részvétel lehetőségét az európai parlamenti választáson - tájékoztatta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője az MTI-t. Mukics Dániel közölte, hogy szolgálatcsúsztatásra adnak lehetőséget mindazoknak, akik másképp nem tudják megoldani a voksolást.Mint elmondta, a tűzoltók 24 órás szolgálatot látnak el, amely mindig reggel hétkor kezdődik. Ugyanakkor a szavazóhelyiségek reggel 6-kor nyitnak; vagyis aki 6 és 7 óra között voksolna, de nem érne be a szolgálati helyére 7 órára, azt megvárja a váltótársa. A "csúsztatóktól" csupán annyit kérnek, hogy ezt jelezzék a szolgálatvezetőnek, a "túlórázókat" pedig máskor kárpótolják - tette hozzá Mukics Dániel.Az országos rendőrfőkapitánynak a választásokkal összefüggő rendőri feladatok végrehajtásáról kiadott intézkedése szerint a parancsnokoknak a szavazás napjára a szolgálatot úgy kell megszervezniük, hogy a beosztott állomány gyakorolhassa a választójogát. A hivatásos állomány tagja a választójogát a lakóhelyén vagy átjelentkezéssel a tartózkodási helyén gyakorolhatja.A hivatásos rendőrök csak polgári ruhában vehetnek részt a voksoláson, és szavazati joguk gyakorlásakor nem viselhetnek önvédelmi fegyvert vagy más kényszerítő eszközt.A Honvédelmi Minisztérium (HM) az MTI megkeresésére azt közölte: Magyarországon minden katona - mint valamennyi erre jogosult magyar állampolgár - szabadon gyakorolhatja választójogát. Ebben a korábbi évekhez képest nincs változás: mind a belföldön, mind pedig a külföldön szolgálatot teljesítő katonáknak van lehetőségük élni szavazati jogukkal. A szavazással kapcsolatos gyakorlati tudnivalókról - az átjelentkezés, a határidők - a honvédelmi tárca a választást megelőzően széleskörűen tájékoztatta a katonákat.A külföldön történő szavazás jelenleg négy földrész tizennégy országában szolgáló csaknem ezer magyar katonát érint. A missziókban szolgáló katonák a külföldön élő magyar állampolgárokhoz hasonlóan, magyarországi állandó lakóhellyel rendelkező magyar állampolgárokként a külképviseleteken gyakorolhatják szavazati jogukat - írta a HM.Vasárnap reggel hat órakor megkezdődött a voksolás a magyarországi európai parlamenti választáson. A 10 277 szavazókörben valamivel kevesebb mint 7,9 millió választópolgárt várnak este 7 óráig.Az EP-választáson 8 008 739-en jogosultak szavazni, a 10 277 belföldi szavazókörben 7 873 125-en voksolhatnak, ebből 97 702-en a lakóhelyüktől eltérő más magyarországi településen. A 132 külképviseleten 20 290-en voksolhatnak, levélben pedig 115 324-en. Más uniós tagállam állampolgárai közül 3390-en voksolhatnak a magyar EP-listákra.A 97 702 átjelentkező közül a legtöbben a főváros XI. kerületében szavaznának: ott az átjelentkezéssel szavazók számára kijelölt 56-os szavazókörben 4171-en voksolnak majd, ebből 3222-en átjelentkezéssel. A szavazás folyamatosságának biztosítása érdekében a korábbitól eltérő helyszínen, egy gazdagréti tornateremben a tervek szerint 25 szavazófülkét állítanak majd fel. A második legtöbb átjelentkező a XIII. kerületben van (2853), a XIV. kerületbe pedig 2720-an jelentkeztek át. A negyedik legtöbb átjelentkező Szegeden van, 2521.A legkisebb szavazókör a Zala megyei Iborfia, ott kilenc választópolgárt várnak vasárnap.Az NVI elnöke elmondta: a legfiatalabb választópolgár 2003. február 17-én született, és házasságkötés révén lett nagykorú.Vasárnap 110 154 első szavazót várnak a választásra, ők a szavazóhelyiségben nemzeti színű, az EU zászlajával díszített szilikonkarkötőt vehetnek át. A legtöbb első szavazó - 64 - a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nyírbátor 1-es szavazókörében voksolhat.Mozgóurnát személyesen pénteken 16 óráig, utána pedig már csak ügyfélkapus azonosítással, vasárnap délig lehet igényelni. Pálffy Ilona elmondta, hogy eddig 44 030 mozgóurnát igényeltek.A szavazatszámláló bizottságokba 26 905 delegáltat jelentettek be a listát állító pártok. Pálffy Ilona elmondta: a 10 277 szavazókörből 371 olyan, ahol egyáltalán nincs delegált, 2860-ban pedig nincs ellenzéki delegált.Szerda délutánig az összes szavazókör beszkennelt jegyzőkönyvét nyilvánosságra hozzák a www.valasztas.hu oldalon, hogy össze lehessen hasonlítani a választási informatikai rendszerben lévővel - mondta.Az NVI-hez péntek reggelig több mint 37 ezer levélszavazat érkezett vissza. Ebből 17 699-nek az azonosító nyilatkozatát már ellenőrizték: közülük 15 745 volt érvényes és 1954 érvénytelen. A legtipikusabb érvénytelenségi ok az, hogy hiányzott vagy nem volt teljeskörűen kitöltve az azonosító nyilatkozat - ismertette. Az érvényes iratok szavazatot tartalmazó borítékjait csak vasárnap este 7 óra után bonthatják fel az NVI-ben.A vasárnapi EP-választást a péntek reggeli adatok szerint 31 nemzetközi megfigyelő követi nyomon.