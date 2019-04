EP-választás: Orbán Viktor hétpontos programot hirdetett a bevándorlás megállításáért

Azért nem születnek nagyobb számban gyermekek Európában, mert a mi kontinensünk kulturális meghasonlással és identitásválsággal küzd"

Érthető is, ha Juncker és Timmermans urak sülve-főve együtt vannak. A kérdés csak az, hogy bútorozhat össze egy ilyen emberrel a néppárti Manfred Weber"

"Mi, magyarok ezer éve élünk itt, a Kárpát-medencében (...), és szeretnénk még legalább ezer évig itt is maradni, megőrizni a határainkat"

Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Parlamenti Szalon című rendezvényen a Bálna Budapest rendezvényközpontban 2019. április 5-én. Az eseményen ismertetik a Fidesz európai parlamenti választási programját. MTI/Koszticsák Szilárd

Orbán Viktor hétpontos programot hirdetett:



A migráció kezelését el kell venni a brüsszeli bürokratáktól, és vissza kell adni a nemzeti kormányoknak!



Egyetlen ország se legyen kötelezhető migránsok befogadására akarata ellenére!



Senkit ne engedjenek be Európába érvényes igazolvány, dokumentumok nélkül!



Szüntessék meg a migránskártyákat és a migránsvízumot!



Brüsszel ne adjon több pénzt Soros György bevándorlást segítő szervezeteinek, ehelyett térítsék meg a határvédelem költségeit!



Európában senkit ne érhessen hátrányos megkülönböztetés azért, mert kereszténynek vallja magát!



Bevándorlást ellenző vezetők álljanak az uniós intézmények élén!



Trócsányi László igazságügyi miniszter, a Fidesz-KDNP európai parlamenti (EP-) választási listájának vezetője beszédet mond a Parlamenti Szalon című rendezvényen a Bálna Budapest rendezvényközpontban 2019. április 5-én. Az eseményen ismertetik a Fidesz európai parlamenti választási programját. MTI/Koszticsák Szilárd

Szájer József, a Fidesz-KDNP európai parlamenti (EP-) képviselője beszédet mond a Parlamenti Szalon címu rendezvényen a Bálna Budapest rendezvényközpontban 2019. április 5-én. Az eseményen ismertetik a Fidesz európai parlamenti választási programját. MTI/Koszticsák Szilárd

Orbán Viktor hétpontos programot hirdetett a bevándorlás megállításáért pénteken Budapesten, a Fidesz európai parlamenti (EP) választási programját bemutató, Parlamenti Szalon című rendezvényen.Szorgalmazta azt is, szüntessék meg a migránskártyákat és a migránsvízumot, Brüsszel pedig ne adjon több pénzt Soros György bevándorlást segítő szervezeteinek, ehelyett térítse meg a határvédelem költségeit.Orbán Viktor végül követelte, hogy Európában senkit ne érhessen hátrányos megkülönböztetés azért, mert kereszténynek vallja magát, és bevándorlást ellenző vezetők álljanak az EU-s intézmények élén.Szavai szerint ezek azok a pontok, amelyek a legszükségesebbek a bevándorlás megállításához és a keresztény kultúra megőrzéséhez. Kérte egyúttal a választókat, hogy aláírásukkal támogassák majd ezt a programot.Az EP-választáson keresztény civilizációnk léte a tét - mondta, kifejtve: a tét az, hogy bevándorláspárti vagy bevándorlásellenes vezetői lesznek-e az EU-nak; Európa marad-e az európaiaké vagy átadjuk a helyet egy más civilizációból érkező tömegnek; megvédjük-e a keresztény, európai kultúránkat vagy átadjuk a terepet a multikulturalizmusnak.Orbán Viktor arról is beszélt, hogy az európai elittel szembeni elégedetlenség legfőbb forrása ma Európában a migráció kezelése.- fejtette ki, úgy értékelve, a népvándorlás legfőbb oka, hogy Európán kívül sokkal több gyermek születik, mint Európában, így a migrációs válság fő oka belül keresendő.- fogalmazott.Azt is hangsúlyozta, hogy Európa, ha akarná, meg tudná állítani a tömeges migrációt, de kísérletet sem tett rá, sőt az EU jelenlegi vezetése támogatja, ösztönzi a migrációt.Úgy fogalmazott: a legális migráció programja valójában egy európai népességcsere programjának a fedőneve, ezzel kell szembenézni a választáson."Mi, magyarok ezer éve élünk itt, a Kárpát-medencében (...), és szeretnénk még legalább ezer évig itt is maradni, megőrizni a határainkat" - jelentette ki a miniszterelnök, hozzátéve: "azt szeretnénk, ha a következő generációk, gyermekeink, unokáink ugyanúgy szabadon dönthetnének az életükről, ahogyan mi is".A választás után meglátják - folytatta -, merre fordul az EPP, most azonban úgy tűnik, balra, liberális irányba, liberális európai birodalomépítés és a bevándorlók Európájának irányába fordul. Ha erre fordul, biztosak lehetnek benne, hogy a Fidesz nem fogja követni - biztosította hallgatóságát.Manfred Weber EPP-frakcióvezető, csúcsjelölt minapi nyilatkozatait kedélyeket és nemzeti önérzetet borzolónak nevezte, úgy fogalmazva, nem csoda, ha egyre többen mondják és írják, "kifelé". A kormányfő azonban türelmet kért, hozzátéve, hogy a megfelelő időben és a nemzeti érdekek alapján dönteni fognak., akinek - mondta - döntő felelőssége van a Brexitben, a migrációs invázióban és a Közép-Európa és Nyugat-Európa közötti súlyosbodó konfliktusban.Szavai szerint "a brüsszeli elit készülékében van egy hiba", Brüsszelben ugyanis létezik egy "buborék", egy virtuális világ, amely nem akarja figyelembe venni a realitásokat. Ezért fordulhat elő szerinte, hogy a katolikus bajor Weber sértegeti a magyarokat. Egy "brüsszeli bajor" tehet ilyet, de egy "müncheni bajor" biztosan sohasem tenne így - fogalmazott.Úgy összegzett, a Juncker-féle bizottság ötéves mérlege: "az angolok kimennek, a bevándorlók pedig bejöttek".Bírálta az "Európai Egyesült Államok" tervét is, amelyet úgy jellemzett mint a brüsszeli elit hatalmi törekvése a nemzetállamokkal szemben., "az európai álom megtört", a pesszimisták tábora pedig a nyugati-európai államokban magasabb. Idézte továbbá azt a számot, hogy a többség szerint - Magyarországon az arány 80 százalék - meg kellene őrizni a keresztény kultúrát, hagyományokat.Az európai emberek nem akarnak bevándorlást - értékelt, jelezve, hogy Frans Timmermans szocialista csúcsjelölt azonban akar, az egyik ezzel kapcsolatos nyilatkozatát pedig marxista-szocialista szövegnek minősítette.- mondta.Szavait azzal zárta: "mutassuk meg Brüsszelnek május 26-án" a választáson, hogy a végső szót nem a Soros-féle NGO-k és a brüsszeli bürokraták, hanem az emberek mondják ki a szavazófülkékben.- jelentette ki a miniszterelnök. Hozzátette: "azt szeretnénk, ha a következő generációk, gyermekeink, unokáink ugyanúgy szabadon dönthetnének az életükről, ahogyan mi is".Orbán Viktor azt is mondta, hogy Brüsszelben semmit sem hallani a családpolitikáról, viszont nap mint nap hallani a legális migráció fontosságáról. Úgy fogalmazott: a legális migráció programja valójában egy európai népességcsere programjának a fedőneve, ezzel kell szembenézni az EP-választáson.Orbán Viktor hétpontos programot hirdetett a bevándorlás megállításáért pénteken Budapesten, a Fidesz európai parlamenti (EP) választási programját bemutató, Parlamenti Szalon című rendezvényen.A kormányfő programja szerint a migráció kezelését el kell venni a brüsszeli bürokratáktól, és vissza kell adni a nemzeti kormányoknak. Javasolta továbbá, hogy egyetlen ország se legyen kötelezhető migránsok befogadására akarata ellenére, és senkit ne engedjenek be Európába érvényes igazolvány, dokumentumok nélkül., Brüsszel pedig ne adjon több pénzt Soros György bevándorlást segítő szervezeteinek, ehelyett térítsék meg a határvédelem költségeit.Orbán Viktor végülSzavai szerint ezek azok a pontok, amelyek a legszükségesebbek a bevándorlás megállításához és a keresztény kultúra megőrzéséhez. Kérte egyúttal a választókat, hogy aláírásukkal támogassák majd ezt a programot.Hangsúlyozta: a brüsszeli elit hatalmi törekvéseit meg kell fékezni, a bevándorlást meg kell állítani.- jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök pénteken Budapesten, a Bálnában, a Fidesz EP-választási programját bemutató rendezvényen.; Európa marad-e az európaiaké vagy átadjuk a helyet egy más civilizációból érkező tömegnek; megvédjük-e a keresztény, európai kultúránkat vagy átadjuk a terepet a multikulturalizmusnak - mondta a kormányfő.Orbán Viktor közölte: az európai elittel szembeni elégedetlenség legfőbb forrása ma Európában a migráció kezelése. Európát ma népvándorlás fenyegeti, ez nem egyszerűen migrációs válság, hanem népvándorlás - fejtette ki.Azt is hangsúlyozta, hogy Európa, ha akarná, meg tudná állítani a tömeges migrációt, de kísérletet sem tett rá, sőt az EU jelenlegi vezetése támogatja, ösztönzi a migrációt.Trócsányi László a Fidesz európai parlamenti (EP) választási programját bemutató, Parlamenti szalon című rendezvényen kiemelte: az EP-választáson nemcsak Európa jelenéről, hanem a jövő generációkról és minden tagállam nemzetének sorsáról is döntenek.Hozzátette: Magyarország érdekeit képviselni az unióban komoly küldetés, a feladat nem kisebb, minthogy Európát az alapító atyák kereszténydemokrata szellemének értékeit követve védelmezzék és építsék. Az unió akkor tudja teljesíteni küldetését, ha nem központosított birodalmi ambíciókkal, és erőszakkal felépített közösség akar lenni, hanem tiszteletben tartja a nemzeti szuverenitást, a függetlenséget - mutatott rá.Úgy fogalmazott: hisz a demokrácia erejében, hogy Európa jövője az európai polgárok kezében van. Hisz egy olyan Európában, ahol a csatlakozni kívánó országok az európai egységet tartják szem előtt, ahol a nagy, közepes és kis országok egyenlő félként ülnek az asztalnál, és mindegyikük véleményét meghallgatják.Hozzátette: hisz abban is, hogy az unióban nem lehet centrum és periféria, megszűnik a szellemi totalitarizmus és érvényesül az európai integráció nagy küldetése, Európa jólétének, szabadságának és biztonságának garantálása.- fogalmazott a miniszter, aki fontosnak és megőrzendőnek nevezte a schengeni vívmányokat is. Bízik benne, hogy ezek olyan értékek, amelyek hozzá tudnak járulni a kontinens egységéhez.Szerinte napjainkban az európai intézmények eltávolodtak az unió lakosságától, az uniós döntések sokszor távol állnak a valóságtól, a gyakorlatban végrehajthatatlanok.Ha csak a migrációt nézik, a napnál világosabb, az unió kudarcot vallott - állapította meg, és visszautasította, hogy Magyarországot "veretes" történelmi hagyományai ellenére olyan fiatal demokráciaként tartsák számon, amely fölött ellenőrzést kell gyakorolni.Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter felidézte:- magyarázta.Kifejtette: e terv végrehajtásában szerepet kaptak az európai bürokraták, akik folyamatosan büntetni akarták az ellenálló országokat, és az európai politikusok, akik vádakkal illetik azokat az országokat, amelyek meg akarják őrizni nemzeti identitásukat, ragaszkodnak kulturális, vallási és történelmi örökségükhöz. Szerepet kaptak benne a nemzetközi szervezetek, így az ENSZ is, amely a globális migrációs csomaggal világméretekben legalizálni akarta az illegális migrációt.- vélekedett.Mint mondta, Brüsszel mindent megtesz, hogy jogilag kötelezővé tegye a csomag rendelkezéseit, helyettünk döntse el, kit engedjünk be és kikkel éljünk együtt, és ezzel semmibe venné a magyarok jogát, hogy békében és nyugalomban éljenek a hazájukban. "Ezt nem hagyjuk, ehhez kell egyértelmű döntés május végén" - jelentette ki a külügyminiszter.Szájer József, a Fidesz európai parlamenti képviselője kijelentette:Európa nem lehet erős, ha nem erősek a nemzetek, ideje visszatérni az egyenrangú európai nemzetek szabad együttműködéséhez, ami már sok sikert hozott. Európa csak így őrizheti meg az erejét, és amikor Magyarország ezért harcol, akkor azt egész Európa érdekében teszi - hangoztatta.Emlékeztetett:, az új tagállamok saját tapasztalatait, az önálló megoldások fontosságát. A "szolgai kopírozás" ideje lezárult, új szövetségeket kezdtek építeni - idézte fel.Szájer József kiemelte: ma már térségünk az európai növekedés motorja, ezért a régi tagállamok egyre idegesebbek, de a hibát bennünk keresik, nyomást akarnak ránk gyakorolni, és egyre több mindenbe bele akarnak szólni. Az EU egyes vezetői intézményesítik a kettős mércét, holott ez az együttműködés, az egyenrangúság legfőbb ellensége, aláássa a tagállamok és polgárok unióba vetett bizalmát - mondta.