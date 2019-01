Esküvőjéről vitték a fogdába a bujkáló férfit Szentesen

A hoppon maradt feleség nem akarta elhinni, hogy a férje a fogdán tölti a nászéjszakát Fotó: Zsaru magazin

A Zsaru Magazin cikke alapján arról számolt be a Bors , hogy a Jász-Nagykun-Szolnok me­gyei községben – illetve az utóbbi időben mindig máshol élő – G. Mihály hat nappal ez­előtt szerette volna összekötni életét szerelmével. A násznép meg is jelent a Szentes városának főtéren lévő házasságkötő teremnél. Azt vi­szont senki sem vette észre, hogy a nagy nap előkészületeit több nyomozó is figyeli a parkból.Abaházi Dávid hadnagy, a Szentesi Rendőrkapitányság nyomozó alosztályának vezetője a Zsarunak viccesen azt mondta, őket ugyan nem hívták meg a lagziba, de úgy döntöttek, felhagynak az illemszabályokkal. Az ifjú pár és a kísérők bementek az épületbe, a nyomozók pedig ellepték a teret. Minden oldalról lezárták az épületből kivezető utakat, hogy a vőlegény nehogy meglógjon.A friss házasokat két egyenruhás rendőr várta, illedelmesen köszöntek nekik, karon fogták a vőlegényt, és megkérték, hogy engedje el a felesége kezét. Talán Mihály volt a legkevésbé meglepődve, hiszen pontosan tudta, miért történik mindez. Mivel együttműködő volt, nem bilincselték meg a násznép előtt.Sokaknak fogalmuk sem volt ró­la, hogy a vőlegényt már régóta keresik a rendőrök. Szerencsére azonban a rokonokkal is sikerült megértetni, hogy Mihályt miért pont saját esküvőjén kellett letartóztatni.Korábban többször egy rá hasonlító ismerőse nevét és személyi adatait használta fel, amikor eljárást folytattak ellene. Az idézésekre aztán nem jelent meg, hanem eltűnt, pontosabban bujkált. Szinte naponta váltogatta, hogy hol, melyik rokonánál vagy ismerősénél alszik. Saját igazolványai sosem voltak nála, nehogy lebukjon egy igazoltatásnál.A nyomozók aztán kaptak egy fülest, hogy egy mindszenti lánnyal készül összeházasodni, de ehhez a valódi személyi adatait kellett leadni az anyakönyvvezetőnél.