Ez a legnépszerűbb tábortéma az idén

Az idén a legnépszerűbb tábortéma a sport, amit az idegen nyelvi és informatikai, programozótáborok követnek holtversenyben, a harmadik helyen pedig a készségfejlesztő és katonai táborok állnak - mondta a Táborfigyelő portál vezetője az M1 aktuális csatornán pénteken.



Tóth Béla hozzátette: egyre több a meghökkentő témájú - jobb agyféltekés rajzolást fejlesztő, okostelefonos animációs - tábor, amelyekre a kereslet is folyamatosan nő.



Közölte: 2019-ben rekordszámú, több mint 215 ezer gyermek fog legalább egy hetet táborban tölteni. A növekvő gyermekszámra a táborszervezők is reagáltak és újabb turnusokat indítottak el, amelyekre a taborfigyelo.hu oldalon továbbra is lehet jelentkezni - fűzte hozzá.



Tóth Béla kitért arra is, hogy Veszprém megyében van a legtöbb tábor, majd Pest és Fejér megye következik.



