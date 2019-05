Felborult egy hajó a Dunán a Parlamentnél, el is süllyedt - Halálos áldozatok is lehetnek

Az Indexnek a Hableány hajó tulajdonosa nem sokkal este 10 után azt mondta, a hajó "ténylegesen" elsüllyedt, 34 fő volt a fedélzeten a legénységgel együtt.Hozzátette: mentést nehezíti, hogy a megáradt folyónak nagyon erős a sodrása, és a látási viszonyok is elég rosszak.Az oldalon fotókat is közöltek a helyszínről. Blikk információi szerint a baleset következtében több ember is a vízbe esett: volt, akit újra kellett éleszteni. Emellett azt írják, hogy arról kaptak hírt, hogy eddig három halottja van a balesetnek.Az MTI tudósítója azt jelentette a helyszínről, hogy a környéket teljesen lezárták, a vízi rendészet hajói, mentőhajók és tűzoltóhajók segítik a mentést. A Petőfi téren több rendőr-, mentő- és tűzoltóautót látott.A mentőszolgálat ügyeletese annyit közölt, hogy "14 egységgel" vannak a helyszínen.Felborult egy hajó a Dunán Budapesten, a Parlamentnél szerda este - értesült az MTI.Az MTI úgy tudja, utasok is voltak a hajón. Néhány embert már kiemeltek, többeket keresnek.A vízi rendészet, mentőhajó és tűzoltóhajó is segíti a mentést.