Fennakadások vannak a vasúti közlekedésben a vihar miatt

Az országos vasúthálózat több szakaszon még dolgoznak a szakemberek a szombat éjszakai, vasárnap hajnali viharokban keletkezett károk felszámolásán. Több helyen fák dőltek a vasúti pályára és a felsővezeték is leszakadt - közölte a Mávinform vasárnap délelőtt az MTI-vel.A tájékoztatás szerint Székesfehérvár-Szombathely vonalon várhatóan vasárnap délutánig viszik pótlóbuszok az utasokat Veszprém és Ajka között, mert a kidőlt fák eltávolítása és a felsővezeték helyreállítása elhúzódik. A menetidő 30-70 perccel megnő a vonalon.A Budapest-Pécs vonalon Pincehely és Keszőhidegkút-Gyönk állomás között is még dolgoznak a szakemberek, ezen a szakaszon reggel meghibásodott a biztosítóberendezés, 30-40 perccel hosszabb menetidőre kell számítani.A szobi vonalon Dömösi átkelés megállóhely közelében még szombat délelőtt az egyik vágányt egy 400 méteres szakaszon le kellett zárni a forgalom elől, mert a vihar után lezúduló csapadék nagy mennyiségű sarat és hordalékot mosott a vasúti pályára. A vágányra került hordalék eltávolítása több napig eltart, addig Nagymaros és Szob állomás között csak egy vágányon, sebességkorlátozással közlekedhetnek a vonatok, a menetidő 10-20 perccel megnőhet ezen a szakaszon. Már nem kell ugyanakkor hosszabb menetidőre számítani a miskolci fővonalon, ahol korábban Hort-Csány és Vámosgyörk között felsővezeték-szakadás miatt csak egy vágányon jártak a vonatok. Helyreállt a közlekedés a Nagykanizsa-Pécs vonalon is, ahol vasárnap hajnalban egy kidőlt fa miatt állt a forgalom Babócsa és Vízvár között.

Korábban írtuk:

