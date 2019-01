Fidesz-KDNP: a Magyarország elleni támadás Soros György fizetett választási kampányának része

Nacsa Lőrinc kereszténydemokrata országgyűlési képviselő pénteki budapesti sajtótájékoztatóján emlékeztetett: az Európai Parlament (EP) házbizottsága a "Magyarországot folyamatosan támadó" EP-képviselő, Judith Sargentini kérésére döntött úgy, hogy a testület január végén ismét napirendjére veszi Magyarországot.



"A Magyarország elleni támadás Soros György fizetett választási kampányának része, ahogy Európa-szerte és Magyarországon a tüntetések és a politikai balhé is" - fogalmazott a kormánypárti politikus.



Kiemelte, a bevándorláspárti erők minden szinten és eszközzel fellépnek a bevándorlásellenes erőkkel szemben. "Ezért rángatják fel most újra Magyarországot az Európai Unió színpadára" - mondta Nacsa Lőrinc.



A KDNP politikusa hangsúlyozta azt is, Európának olyan parlamentre van szüksége, amelynek képviselői meghallják az emberek hangját, valamint képesek megvédeni Európát, benne Magyarországot is.



"Magyarországon csak a Fidesz-KDNP ellenzi a bevándorlást, az ellenzék a Jobbikkal együtt aláírt Soros Györgynek" - jelentette ki.