Fidesz-KDNP: felháborító, hogy a Soros-hálózat továbbra is Ahmed H. mellett kampányol

Felháborító és elfogadhatatlan, hogy a Soros-hálózat továbbra is Ahmed H. mellett kampányol - jelentette ki Nacsa Lőrinc (KDNP) pénteki sajtótájékoztatóján, Budapesten.Emlékeztetett: pénteki hírek szerint a Soros-hálózathoz kapcsolódó Amnesty International globális kampányt és petíciót indít Ahmed H. érdekében."Számunkra azonban a magyar emberek biztonsága az első", ezért a Fidesz-KDNP elfogadatlannak tartja, hogy a Soros-hálózat továbbra is mellette kampányol - hangsúlyozta.Nacsa Lőrinc szerint a Soros-szervezetek nemcsak behozzák a bevándorlókat, hanem támogatják őket akkor is, ha súlyos bűncselekményt követnek el. "Ez az ember egy egyszerű terrorista", de a Soros-szervezetek kezdettől fogva lobbiznak a kiszabadításáért Magyarországon és Brüsszelben is - közölte.Felidézte: Ahmed H.-t a bíróság elítélte terrorista tevékenység miatt, döntöttek a kiutasításáról és jelenleg is idegenrendészeti őrizetben tartják, mert veszélyt jelent a magyarok biztonságára.Kérdésre a képviselő kitért rá: kormánypárti képviselők azért nem szavazták meg az Európa Tanács határozatát a megölt máltai újságíró ügyéről, mert bár sürgetik az eset kivizsgálását, felháborítónak tartják, hogy a határozati javaslat arra használná ki az ügyet, hogy támadást indítson egy tagállam, Málta ellen, megkérdőjelezzék a jogállamiságát, ezért szavaztak ellene - mondta, hozzátéve: az ET politikai testület, így politikai, és nem jogi véleményt nyilvánít.A korrupcióellenes blogot író Daphne Caruana Galiziát a gépkocsijába rejtett pokolgép ölte meg 2017-ben a máltai főváros, Valletta közelében. Az újságíró politikai ügyekkel foglalkozott, a balközép kormány korrupciós ügyeit igyekezett feltárni.A 47 tagállamból álló Európa Tanács szerdán döntött a máltai újságíró halálának ügyében arról, hogy vizsgálatot kell indítani az ügyben.