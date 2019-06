Fidesz: a baloldal a migránsokhoz csoportosítaná a gyermeket nevelő családok támogatásait

A szocialisták és Gyurcsány Ferenc pártja továbbra is szilárdan bevándorláspártiak, ha tehetnék a migránsokhoz csoportosítanák a gyermekes családoknak juttatott adókedvezményeket és támogatásokat - mondta Selmeczi Gabriella , a Fidesz országgyűlési képviselője szombaton Budapesten, sajtótájékoztatón.A kormánypárti politikus kifejtette, a szocialista-liberális kormányok és Gyurcsány Ferenc miniszterelnökként elvettek a gyermekektől és az őket nevelő családoktól. Amikor kormányra jutottak első dolguk volt megszüntetni a gyermekek után járó adókedvezményt, majd kivezették az otthonteremtési támogatásokat és rengeteg óvodát, bölcsődét, sőt kistelepüléseken iskolákat zártak be.Selmeczi Gabriella szerint a baloldal 2010 után ellenzékből is mindent megtett, hogy ne kerüljön több pénz a gyermeket nevelő családokhoz, miközben az Orbán-kormánynak még akkor is a családok voltak a legfontosabbak, amikor kilenc éve a "szakadék szélén táncolt az ország".A Fidesz akkor ezért, vagyis a családok, nagyszülők érdekében szavazta meg elsők között a nők 40 év munkaviszony utáni nyugdíjazásának lehetőségét, valamint az új otthonteremtési támogatásokat, ezeket a javaslatokat azonban az ellenzék nem támogatta - mondta a kormánypárti politikus.Kiemelte, a szocialisták és Gyurcsány Ferenc pártja nem is titkolják, hogy a migránsoknak adnának több pénzt, ezt mutatja az is, hogy az Európai Parlamentben is abba a szocialista frakcióba ülnek be, amely nyíltan támogatja a bevándorlást.Selmeczi Gabriella üdvözölte, hogy a kormány a jövő évi költségvetés tervezetében még több forrást biztosít a gyermekekre és a gyermeket nevelő családokra. Fontosnak nevezte, hogy ezeket a támogatásokat az ellenzék is támogassa a parlamenti vitában, továbbá a nagyszülői gyed bevezetését se ellenezzék. A gyermekek számának emelkedése ugyanis nem csak a pénzen múlik, hanem azon is, hogy a politikusok, a közvélemény elismerje a gyermekvállalást és például a nagyszülőknek is lehetőséget biztosítson részt venni abban - fejtette ki.A Fidesz képviselője aláhúzta, az Európai Unióban Magyarország fordítja a legtöbb pénzt a gyermekekre és az őket nevelő családok támogatására: a kormány a 2010-es források több mint kétszeresét, 2.000 milliárd forintot meghaladó összeget szán erre a célra.