Fidesz: a mai vita az EP-ben a Soros-féle bevándorláspárti politikusok kampányeseménye

A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint az Európai Parlament szerdai, Magyarországról szóló vitája a Soros-féle bevándorláspárti politikusok kampányeseménye, ezért abban a kormány nem vesz részt, és még kevésbé asszisztál ehhez a miniszterelnök. Hidvéghi Balázs szerdai budapesti sajtótájékoztatóján elmondta: amikor az elmúlt években volt tétje és "egy minimális szintű komolysága" egy Magyarországról szóló brüsszeli vitának, akkor azon a miniszterelnök mindig személyesen részt vett és megvédte Magyarországot.A mai esemény azonban semmilyen szempontból nem vehető komolyan, pontosan tudjuk, mi fog ma történni: Soros emberei, a bevándorláspárti politikusok mondvacsinált hazugságokkal támadják majd hazánkat - tette hozzá.Mint mondta, ebben főszereplő lesz Judith Sargentini mellett Frans Timmermans is, aki az Európai Bizottság tagjai közül a legtöbbször találkozott Soros Györggyel, és aki az európai szocialisták csúcsjelöltje.Hidvéghi Balázs kiemelte: a Magyarország elleni támadás valódi oka, hogy a magyarok nemet mondtak a bevándorlásra, a kormány pedig ezt képviseli, ezzel pedig akadályt jelent a Soros-féle bevándorláspárti erőknek. Hozzátette: a Fidesz-KNDP EP-képviselői részt vesznek a vitában és el fogják mondani véleményüket.A brüsszeli bevándorláspárti erők mindig azokat az országokat támadják, amelyek szembe szállnak az erőltetett migrációval, ezért szerveznek lejárató akciókat, ezért írnak hazugságokat tartalmazó jelentéseket, és ezért szerveznek migrációpárti kampányeseményeket az Európai Parlamentben - jelentette ki.A politikus szólt arról is, ez az EP "már egy kifutó széria", a képviselők az utolsó hónapjaikat töltik Brüsszelben a májusi választások előtt. Hidvéghi Balázs kiemelte: a májusi EP-választás sorsdöntő lesz, mert az európai emberek végre közvetlenül mondhatnak véleményt a bevándorlásról.A választás tétje az, hogy sikerül-e megállítani a bevándorláspárti erőket. A Fidesz minden erejével azért dolgozik, hogy ez sikerüljön - jelentette ki.Az Európai Parlament szerdai plenáris ülésén a képviselők egyebek mellett vitáznak a jogállamiság és az alapvető jogok magyarországi helyzetéről és értékelik a 7. cikk szerinti eljárás megindítása óta eltelt időszak fejleményeit.Hidvéghi Balázst kérdezték a Szicília partjainál veszteglő, holland felségjelű, de egy német civil szervezet tulajdonában álló Sea Watch 3 nevű mentőhajóról. A politikus szerint Németország és Hollandia viselkedése az álszentséget és felelőtlenséget mutatja, mert bár számtalan alkalommal kiálltak a migráció mellett, most, hogy itt vannak a migránsok, mégsem akarnak kaput nyitni és befogadni őket. Mint mondta, ezért lényeges az európai emberek érdekével ellentétes, az egész EU-t veszélybe sodró bevándorláspárti politika megállítása.Kérdésre válaszolva kiemelte: a migráció olyan új kihívás Európában, amiről nem döntöttek az emberek. A jelenlegi bizottság és parlament nem rendelkezik felhatalmazással arra, hogy jogaikkal visszaélve, a jogállamiságot saját szájízük szerint értelmezve zsarolják a bevándorlást ellenző országokat - jelentette ki. Hozzátette: a Fidesz EP-programja világos, ha valaki visszaél az EP működésével és antidemokratikus módon akarja áterőltetni a döntéseket, annak ellent kell állni.A Jobbik elnökével kapcsolatban egy kérdésre válaszolva Hidvéghi Balázs azt mondta, felháborítónak tartja, hogy Schneider Tamás "teljesen vállalhatatlan, botrányos kijelentéseket, cselekményeket próbál bagatellizálni, letagadni", ahogyan azt is, hogy a magát antifasisztának és liberálisnak tartó magyar baloldal "összeállt ezzel a Jobbikkal".A politikus elmondta azt is, választ kapott Judith Sargentinitől hétfői levelére, amelyben arra hívta fel a korábban Ahmed H. mellett kampányoló EP-képviselőket, fogadják be ők a szír férfit. Tájékoztatása szerint Judith Sargentini azt közölte vele, megpróbál közbenjárni az ügyben.