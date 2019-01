Fidesz: a szocialisták kormányzásuk alatt elvették a családi adókedvezményt

A szocialisták kormányon azzal kezdték a működésüket, hogy megszüntették a családi otthonteremtési támogatási rendszert, és devizahitelekbe kergették a magyar háztartásokat. Az ellenzéki pártok kormányra kerülve megszüntetnék a családi adókedvezmény rendszerét - mondta Bánki Erik , a parlament gazdasági bizottságának fideszes elnöke hétfőn Budapesten újságíróknak.Kijelentette: az ellenzék egyetlen elemét sem támogatta a mostani családtámogatási rendszernek, sőt a DK-s Bauer Tamás azt mondta, ők nem a magyar családokban, hanem a migránsokban látják Magyarország jövőjét. A képviselő megjegyezte azt is, a szocialisták kormányon azzal kezdték a működésüket, hogy megszüntették a családi otthonteremtési támogatási rendszert, és devizahitelekbe kergették a magyar háztartásokat.A fideszes politikus emlékeztetett, az Orbán-kormány 2011-ben vezette be a családi adókedvezmény rendszerét, és az idei igénybe vehető kedvezmény mértékét is figyelembe véve az adatok azt mutatják, hogy az évek alatt összesen több mint 1,1 millió család 2250 milliárd forintnyi adókedvezményben részesült.