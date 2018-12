Fidesz: az ellenzéki politikusok a hatalomért mindenre képesek, erőszakra is

Az ellenzéki politikusok a hatalomért mindenre képesek, erőszakra, közintézmények elfoglalására és a parlament működésének megbénítására is - mondta a Fidesz-frakció szóvivője kedden Budapesten újságíróknak. Halász János azzal kapcsolatban nyilatkozott, hogy Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke pártja hétfői fővárosi ételosztásán arról beszélt, szerinte a kormányellenes tüntetések már nem egyes törvények ellen zajlanak, a demonstrálók célja az, hogy "ez a rendszer úgy, ahogy van, megbukjon".A Fidesz-frakció szóvivője szerint Gyurcsány Ferenc nyilatkozata egyértelművé tette: "az elmúlt napok Soros által támogatott erőszakos akciói" valójában arról szólnak, hogy az ellenzék meg akarja szerezni a hatalmat."Soros támogatásával a Jobbiktól a szocialistákon, az LMP-n át Gyurcsányig mindannyian összeálltak", és egy céljuk van - az ellenzéknek és a bevándorláspárti Soros-hálózatnak is -, meg akarják ragadni a hatalmat, és ezért mindenre, erőszakra is képesek - mondta Halász János.