Fidesz: az MSZP is folytatja a bevándorláspárti politikát

Az MSZP is folytatja a bevándorláspárti politikát - reagált a Fidesz-frakció szombaton az MSZP sajtótájékoztatójára, melyen bejelentették, hogy a választmány döntése értelmében Ujhelyi István kapja az MSZP-Párbeszéd lista egyetlen európai parlamenti (EP-) mandátumát.



A Fidesz-frakció reagálásában az áll, "hogy Gyurcsányék mellett a szocialisták is folytatják a bevándorláspárti politikájukat az új Európai Parlamentben".



Hozzátették: Ujhelyi István a magyar emberek akaratával szembe menve eddig is minden támogatást megadott a brüsszeli bevándorláspárti tervek megvalósításához.