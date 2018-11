Fidesz: Brüsszel nemcsak vízumot, hanem több pénzt is akar adni a migránsoknak

A Fidesz-frakció szóvivője szerint a brüsszeli törvénygyár csak úgy ontja magából a migránspárti javaslatokat: Brüsszel nemcsak vízumot, hanem több pénzt is akar adni a migránsoknak.Migránsvízum, migránsügynökség és migránsalap van az Európai Parlament (EP) asztalán - mondta Halász János csütörtökön Budapesten újságíróknak, közölve: a migránsalappal egy olyan pénzügyi alapot akarnak létrehozni az európai uniós polgárok pénzéből, amelyből folyamatosan menedzselni és finanszírozni tudják a migrációt. Ebből a pénzből tehát véletlenül sem a határvédelmet és a migráció megállítását próbálják megoldani, hanem a migránsok betelepítését és a nekik szóló programokat segítik - fogalmazott.A frakciószóvivő szerint Brüsszel jelenlegi vezetésének minden egyes mozdulata arról szól, hogyan lehetne még több migránst Európába hozni. "Ehhez egyre több eszközt vetnek be: migránskártya, migránsvízum, migránsügynökség és most már migránsalap is" - sorolta.Hozzátette, az EP bevándorláspárti képviselői természetesen az ENSZ globális migrációs csomagját is támogatják, hiszen azzal még több migránst lehetne behozni Európába.Ennek véget kell vetni, Brüsszel jelenlegi bevándorláspárti vezetésének mennie kell, ez a tétje a jövő évi EP-választásnak - jelentette ki a fideszes politikus.Azzal kapcsolatban, hogy a jobbikos Szávay István lemond a parlamenti jegyzőségről és a frakcióvezető-helyettességről, Halász János kérdésre azt mondta: elfogadhatatlan és botrányos az ügy, különösen az, hogy Szávay István azzal henceg, hogy megütött egy nőt.A Hír TV szerdán közölt egy videoriportot arról, hogy Szávay István a párt egyik tisztújító kongresszusán párttársai előtt azt állította: az előző nap lezsidózott, majd megütött egy nőt egy budapesti szórakozóhelyen, miután az azt mondta, hogy nácibűz van. A politikus megerősítette a hangfelvétel valódiságát, de hozzátette, hogy a beszélgetés során később világossá tette, hogy csak viccelt.