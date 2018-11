Fidesz: Brüsszel újabb 520 millió eurót akar migránsok betelepítésére fordítani

Brüsszel egy újabb 520 millió eurós csomagot akar a migránsok betelepítésére fordítani - mondta a Fidesz frakcióvezető-helyettese pénteken újságíróknak. Böröcz László közölte, az elmúlt időszakban a migránskártyák osztogatása mellett már számos olyan előterjesztés - a migránsvízum, a migránsügynökség és a migráns pénzügyi alap - szerepelt témaként az Európai Parlamentben (EP), amellyel a brüsszeli bizottság a migrációt akarta támogatni.A képviselő szerint ezek mellett most egy újabb előterjesztéssel él a bizottság az EP-ben: Brüsszel a 2018-as uniós költségvetés maradványösszegét, 520 millió eurót, azaz 160 milliárd forintot akar átcsoportosítani a migráció menedzselésére és akár az áttelepítések finanszírozására is.Ez az összeg egy Szolnok vagy Szombathely méretű város éves költségvetésének hétszerese - mutatott rá Böröcz László, elképesztőnek nevezve, hogy a brüsszeli bizottság ennyi pénzt, ennyi energiát fektet abba, hogy támogassa a migrációt."Mi, a magyar emberek és a magyar kormány nem is tehetünk mást, minthogy elutasítjuk az újabb migrációpárti javaslatot, és az Európai Parlamentben természetesen ezt a javaslatot nem fogjuk támogatni" - jelentette ki a kormánypárti politikus.Böröcz László hozzátette: bíznak abban, hogy az EP sem támogatja majd az előterjesztést, bár azt szerinte figyelembe kell venni, hogy az Európai Parlament és a brüsszeli vezetés is inkább migrációpárti, mint az európai családok támogatója.Ezért jövő májusban az a cél, hogy leváltsák az Európai Parlament migránspárti vezetését, és az európai családok védelmére és támogatására fordítsák azokat az összeget, amelyeket az Európai Parlament és Európai Bizottság a migrációra kíván költeni - jelentette ki.